　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

快訊／星國「砸蛋」爆乳網美涉造假　律師今幫繳清5萬罰款

▲▼新加坡巨乳直播主Kiaraa Kitty在Twitch開播吃台灣香腸，結果頻道遭官方暫時封鎖。（圖／翻攝自IG、推特／@kiaraakitty）

▲新加坡巨乳直播主Kiaraa Kitty在Twitch開播吃台灣香腸，結果頻道遭官方暫時封鎖。（圖／翻攝自IG、推特／@kiaraakitty）

記者吳奕靖／高雄報導

有關新加坡籍女直播主Kiaraa Kitty跟助理薛男，涉違反社會秩序維護法一案，經高雄地方法院簡易庭2月29日分別裁處新臺幣3萬元、2萬元罰鍰。現在確定已經透過律師代為繳納完畢。

高雄市警察局前鎮分局表示：「依據社維法第59條規定，本案之抗告期間（五日），由於被處罰人於抗告期滿未提出抗告，全案於3月5日裁處確定，前鎮分局於本(6)日收到簡易庭裁定確定函，按第20條第1項規定，罰鍰應於裁處確定之翌日起10日內完納，本案被處罰人鄭女、薛男之罰鍰（合計新臺幣5萬元），已於今天（6日）15時50分由律師代為完成繳納結案。

Kiaraa Kitty在今年2月9日除夕當天，走到了高雄前鎮區，不過她在當日貼文中提到，「今天很有趣，直到我被襲擊，謝謝大家的關心，我已經向警方報案，因為我被一個路人襲擊」。這則貼文引起東南亞媒體關注，並以「獅城直播主台灣徒步環島　在高雄被人砸雞蛋」為題被報導，內容指出，一名女子對Kiaraa Kitty咆哮表示：「你發布性感照片，勾引我老公！」影片引起網友注意，討論高雄治安是否又亮紅燈。

然而，事實上Kiaraa Kitty並未向警方報案，而是轄區前鎮分局上周注意到此新聞後，向Kiaraa Kitty了解事情經過，追查後發現砸蛋怪客是男扮女裝，警方傳喚33歲新加坡籍薛姓男子，確定全案根本是自導自演。

ET快訊
快訊／陸軍士官陳屍攔河堰！　頸部有多處刀傷
快訊／移送畫面曝！北市府女科員與男友販毒
高雄男生殖器被切除　醫師隔空看診害慘
邵雨薇辣穿超短褲慘摔大叫！「無限期停工」揭原因
新北市也要蓋大巨蛋！　侯友宜曝光選址條件：目標容納5萬人
快訊／星國爆乳網美砸蛋造假　律師幫繳5萬罰款
快訊／新北開第一槍！即起營養午餐禁用辣椒粉、咖哩粉
「超級星期二」結果出爐！川普拜登大獲全勝　11月大選再度交鋒
逢甲EMBA夫妻「攀玉山失聯」！　家屬焦急PO文

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

北市府販毒女科員正面曝！為愛觸法　斜槓健身達人秀火辣體態

快訊／陸軍下士陳屍集集攔河堰　休假突失聯...頸部有多處刀傷

快訊／移送畫面曝！北市府女科員與男友販毒　雙雙遭上銬

1票2000！立委競辦主任涉賄　檢調搜索急丟手機滅證...這下慘了

保母上廁所！6月大女嬰誤吞紙巾命危　昏迷指數3...加護病房觀察中

「現在沒人來抱抱」　社區色警衛對女住戶襲胸下場曝

超商店員阻詐！金門男險遭騙買遊戲點數　金城分局長親頒感謝狀

中風男住護理之家被強制插尿管　醫師隔空看診害生殖器被切除

台南西港大橋有人墜落曾文溪　警消2艇+空拍搜尋12小時未獲

新北大貨車疏洪道撞限高架！「車體車頭分離」害騎士追撞受傷

趙小僑1歲愛女句尾王「奶音背唐詩」　聰明可愛「打呼就是爸爸」融化全場

64歲藝人周思潔台中街頭跌倒　骨裂要休養3個月：向市府申訴

胡瓜買電腦向Sandra學英文　走進店內糗問：要有Zoom的...

明晨雨就到！　最冷恐剩「個位數」時間曝

組裝粉紅超跑、進香　轎班人員揭背後甘苦談

劉冠廷「砸2500萬買房」成屋奴　堅持不請保母：很累再認錯XD

明道狂被誇「《周處》演得好」　尷尬求助阮經天：怎麼辦？

BMW電動休旅遭撞　女業務下車報案...黑絲長腿讓網友歪樓

大陸、菲律賓海警船「碰撞」 還發射水砲！釀菲4人受傷

後果由民進黨負責！陸方「等不到道歉」返陸　海巡送88萬當場遭拒

北市府販毒女科員正面曝！為愛觸法　斜槓健身達人秀火辣體態

快訊／陸軍下士陳屍集集攔河堰　休假突失聯...頸部有多處刀傷

快訊／移送畫面曝！北市府女科員與男友販毒　雙雙遭上銬

1票2000！立委競辦主任涉賄　檢調搜索急丟手機滅證...這下慘了

保母上廁所！6月大女嬰誤吞紙巾命危　昏迷指數3...加護病房觀察中

「現在沒人來抱抱」　社區色警衛對女住戶襲胸下場曝

超商店員阻詐！金門男險遭騙買遊戲點數　金城分局長親頒感謝狀

中風男住護理之家被強制插尿管　醫師隔空看診害生殖器被切除

台南西港大橋有人墜落曾文溪　警消2艇+空拍搜尋12小時未獲

新北大貨車疏洪道撞限高架！「車體車頭分離」害騎士追撞受傷

LINE「14款免費貼圖」限時下載！漢堡波波、快樂肥兔超Q

新北學校禁用辣椒粉、咖哩粉　是否跟進…高雄教育局說話了

陸艇案立院攻防　 黃揚明分析： 藍白中了管碧玲的計

柴柴快被凍僵了！趴電暖器前烤手手超舒適　媽：焦了都不知道

林柏宏關心修杰楷、王柏傑「注意安全」　情人節化身暖男送包

川普首度明確表態！　支持以色列攻打加薩「問題總得解決」

基隆傳出連署罷免　議長童子瑋：罷免不應淪為報復工具

北市府販毒女科員正面曝！為愛觸法　斜槓健身達人秀火辣體態

王思佳「超粗野生眉」被吐槽！　大方回應：什麼都嘗試沒什麼不好

民進黨不用抖音原因曝光　主要代理商是它

萬歲牌堅果隨行包 熱銷百萬包 一包不到23元

社會熱門新聞

快訊／修杰楷、王柏傑「凌晨錢櫃」爆衝突　多處擦挫傷

修杰楷、王柏傑打成一團　女服務生淡定拿滅火器觀望

快訊／就是他打修杰楷！　身分起底不單純

修杰楷慶生趴變調　錢櫃互毆影片曝

快訊／今晨與王柏傑「錢櫃忠孝店」爆衝突　修杰楷回應了

衝突起因是他！小鬼妹婿KTV包廂遭毆　修杰楷被波及

王柏傑曝雙方關係　和修杰楷挺友反擊

統促黨成員打修杰楷　2月前「衣服沒換」毆記者

彰化車禍命危！姊頸椎開刀妹血壓不穩

快訊／北市府淪毒品交易所　女科員販毒全被拍

錢櫃毆打修杰楷　統促黨男道歉了

獨／5億高中生案夏男出庭穿同件衣　警大教授解析

體育老師下藥性侵男大生　遭重判7年半

女取貨被冒領　2人同姓名+手機末3碼也同號

更多熱門

相關新聞

獨／中柱貫穿腳踝！87歲嬤噴滿地血

獨／中柱貫穿腳踝！87歲嬤噴滿地血

高雄市三民區上月中旬發生一起恐怖車禍，一名陳姓阿嬤騎乘機車撞上路邊的男騎士，而機車中柱瞬間插中阿嬤的右腳腳踝並貫穿，導致部分肌腱斷裂、腳踝骨折。救護人員趕抵現場時，當下即判斷移除中柱，避免送醫過程中衍生不必要的創傷，而阿嬤也非常幸運，傷口沒有傷及血管，沒有釀成出血性休克、也逃過截肢風險，醫師驚呼：「已是不幸中的大幸！」

高雄交易量創「台積題材以來新低」　信義：修正期達尾聲

高雄交易量創「台積題材以來新低」　信義：修正期達尾聲

1坪價差25萬元！　全台最高豪宅「THE ONE」鬧雙胞

1坪價差25萬元！　全台最高豪宅「THE ONE」鬧雙胞

台鐵又傳落軌　高雄男遭列車撞斃

台鐵又傳落軌　高雄男遭列車撞斃

新加坡獨攬泰勒絲惹怒鄰國！李顯龍回應了

新加坡獨攬泰勒絲惹怒鄰國！李顯龍回應了

關鍵字：

高雄直播主新加坡爆乳Kiaraa Kitty社維法法院

讀者迴響

熱門新聞

即／Meta體系大崩潰「FB、IG、TH全登出」

快訊／修杰楷、王柏傑「凌晨錢櫃」爆衝突　多處擦挫傷

修杰楷、王柏傑打成一團　女服務生淡定拿滅火器觀望

侯怡君爆婚變「蕭大陸復合美女小三」！2女對罵

5G吃到飽來了！　中華電信方案月付599元

篠崎泫爆「1年前交往Toyz劈腿才分手」4女星開戰

快訊／就是他打修杰楷！　身分起底不單純

修杰楷慶生趴變調　錢櫃互毆影片曝

快訊／今晨與王柏傑「錢櫃忠孝店」爆衝突　修杰楷回應了

姊姊跟姐姐差在哪？　2字用法差異曝光

衝突起因是他！小鬼妹婿KTV包廂遭毆　修杰楷被波及

進去會痛！男友撐4年分手…她「上網找破處」砲友全嚇跑

看病掛號費150元喊漲至300元　最貴要2500元

快訊／王柏傑發文首回應！

王柏傑曝雙方關係　和修杰楷挺友反擊

更多

最夯影音

更多
趙小僑1歲愛女句尾王「奶音背唐詩」　聰明可愛「打呼就是爸爸」融化全場

趙小僑1歲愛女句尾王「奶音背唐詩」　聰明可愛「打呼就是爸爸」融化全場
64歲藝人周思潔台中街頭跌倒　骨裂要休養3個月：向市府申訴

64歲藝人周思潔台中街頭跌倒　骨裂要休養3個月：向市府申訴

胡瓜買電腦向Sandra學英文　走進店內糗問：要有Zoom的...

胡瓜買電腦向Sandra學英文　走進店內糗問：要有Zoom的...

明晨雨就到！　最冷恐剩「個位數」時間曝

明晨雨就到！　最冷恐剩「個位數」時間曝

組裝粉紅超跑、進香　轎班人員揭背後甘苦談

組裝粉紅超跑、進香　轎班人員揭背後甘苦談

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

開搶！台北婦幼展門票

開搶！台北婦幼展門票

千大品牌匯聚，輕鬆消費不踩雷！雙人VIP入場券，立即索取

奴才們快來索取VIP入場券

奴才們快來索取VIP入場券

年度寵物盛會！限時四天，快來索票，帶著你的毛孩做夥玩！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

(2024-03-05)58歲男藝人遇上中年危機胖到90kg「走路像窒息」！逆襲中年潮叔

(2024-03-05)58歲男藝人遇上中年危機胖到90kg「走路像窒息」！逆襲中年潮叔

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面