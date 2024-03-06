快訊／星國「砸蛋」爆乳網美涉造假　律師今幫繳清5萬罰款

▲新加坡巨乳直播主Kiaraa Kitty在Twitch開播吃台灣香腸，結果頻道遭官方暫時封鎖。（圖／翻攝自IG、推特／@kiaraakitty）

記者吳奕靖／高雄報導



有關新加坡籍女直播主Kiaraa Kitty跟助理薛男，涉違反社會秩序維護法一案，經高雄地方法院簡易庭2月29日分別裁處新臺幣3萬元、2萬元罰鍰。現在確定已經透過律師代為繳納完畢。

高雄市警察局前鎮分局表示：「依據社維法第59條規定，本案之抗告期間（五日），由於被處罰人於抗告期滿未提出抗告，全案於3月5日裁處確定，前鎮分局於本(6)日收到簡易庭裁定確定函，按第20條第1項規定，罰鍰應於裁處確定之翌日起10日內完納，本案被處罰人鄭女、薛男之罰鍰（合計新臺幣5萬元），已於今天（6日）15時50分由律師代為完成繳納結案。

Kiaraa Kitty在今年2月9日除夕當天，走到了高雄前鎮區，不過她在當日貼文中提到，「今天很有趣，直到我被襲擊，謝謝大家的關心，我已經向警方報案，因為我被一個路人襲擊」。這則貼文引起東南亞媒體關注，並以「獅城直播主台灣徒步環島 在高雄被人砸雞蛋」為題被報導，內容指出，一名女子對Kiaraa Kitty咆哮表示：「你發布性感照片，勾引我老公！」影片引起網友注意，討論高雄治安是否又亮紅燈。

然而，事實上Kiaraa Kitty並未向警方報案，而是轄區前鎮分局上周注意到此新聞後，向Kiaraa Kitty了解事情經過，追查後發現砸蛋怪客是男扮女裝，警方傳喚33歲新加坡籍薛姓男子，確定全案根本是自導自演。