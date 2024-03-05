新加坡砸近億「獨攬泰勒絲」惹怒鄰國！李顯龍：不認為有不友善

▲美國流行音樂天后泰勒絲（Taylor Swift）2日起在新加坡展開連續6場的演唱會。（圖／翻攝自Taylor Swift Instagram）

記者閔文昱／綜合報導

流行天后泰勒絲（Taylor Swift）世巡《The Eras Tour》締造全球現象級熱潮，不過今年亞洲場次僅有東京和新加坡兩城市中選，其中新加坡更是狂砸近億元台幣，就是為了取得泰勒絲開唱的「東南亞獨家」權利，引發鄰國不滿。對此，新加坡總理李顯龍回應，不認為這項安排有什麼不友善的地方。

泰國總理賽塔（Srettha Thavisin）日前爆料，經過詢問主辦單位AEG，才知道新加坡花了近300萬美元（約新台幣9300萬元）補貼泰勒絲演唱會，換取新加坡在東南亞的獨家主辦權。而此舉也引起東南亞部分國家不滿，甚至有菲律賓議員痛批「這不是好鄰居該做的事」。

▲新加坡總理李顯龍。（圖／達志影像／美聯社）

對此，李顯龍今（5日）在墨爾本出席東協－澳洲特別峰會時證實，新加坡是與主辦方協議，以旅遊發展基金向泰勒絲支付費用，讓新加坡成為泰勒絲在東南亞演出的唯一一站。他也強調，這是一項非常成功的安排，不認為有對鄰國不友善的地方，並稱「有時一個國家會進行協議，而另一個國家也會這樣做。」疑似暗指新加坡若未簽下協議，其他國家也會也會這麼做。

事實上，在其他東南亞國家有許多粉絲將泰勒絲不願到當地舉辦演唱會的原因歸咎為基礎設施不佳、政治不穩定以及宗教問題。泰勒絲2014年曾預定要在泰國舉辦演唱會，但當時卻因前總理帕拉育（Prayuth Chan-ocha）發動軍事政變，導致政局動盪，因此她不得不取消當年在曼谷的演唱會。