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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

藍綠都罵！桃機歲修導致航班大亂　允諾「兩週內提出檢討報告」

▲▼邱志偉召開「桃機歲修航班大亂，應變處理再加強！」記者會。（圖／邱志偉國會辦公室提供）

▲邱志偉召開「桃機歲修航班大亂，應變處理再加強！」記者會。（圖／邱志偉國會辦公室提供）

記者杜冠霖／台北報導

桃園機場南跑道3日關閉進行年度歲修，造成多班航班延誤，甚至有航班延誤2小時以上。民進黨立委邱志偉今（7日）召開記者會，要求桃機檢討、民航局也應做到監督責任。與會的桃園機場副總經理李俊德也允諾，後續將依照交通部長的指示，兩個禮拜提出檢討，內容包含機場跑道維修相關的利害關係人，如航空公司，總台等。

邱志偉表示，桃園機場為國家門戶，此次歲修造成航班大亂是錯估形勢、便宜行事，機場跑道歲修是例行事務，並非突發狀況，不應該犯這種低級錯誤，機場跑道直接影響飛航安全，桃機應該事前就做好相關維修規劃和分析，民航局作為飛航安全主管機關，也必須做到監督責任。

邱志偉要求，桃機未來必須針對歲修擬定完整的SOP計畫，包含維修的時程規劃、施工方式、航班調整，以及因應方案等，必須用最短的時間、最有效率的方式來執行歲修計畫，並將SOP計畫送交至民航局核定，跑道歲修不應流於形式，民航局和桃機皆須負起責任。

邱志偉指出，此次歲修計畫，飛航公告也只有內部知道，旅客事先並不知情，導致維修首日機場一片混亂，造成旅客權益受損，未來必須在歲修執行計畫前兩個月將相關維修資訊公開，讓所有民眾旅客知道，確保旅客權益。

桃園機場副總經理李俊德表示，後續將依照部長的指示，在兩個禮拜提出檢討，內容包含機場跑道維修相關的利害關係人，如航空公司，總台等。桃機也會針對長時間的維護工程進行檢討，盡量減少在航班量大的時候施作。年度計畫，包含航空公司調整、航管相對應管制等相關作業程序，也會在一年前送交至民航局。

民航局副局長方志文則表示，對於此次事件除了會依照部長指示，在兩個禮拜內提出檢討報告外，也會針對事前規劃、執行等精進部分，依照民航局的權責來提醒及協助桃機執行。

邱志偉強調，民航局應善盡督導責任，「提醒」是最廉價且最沒有效果的政策作為，此次南跑道歲修因行政流程疏失、調度失靈，導致一連串問題，桃機應徹底檢討並擬定出完整的歲修SOP計畫報告送交民航局，民航局身為飛航安全主管機關必須負起應有的責任，避免未來又有類似情況發生。

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