衛福部解除掛號費上限　鄭運鵬分析：雖兩難但是健康的選擇

▲掛號費掀起調漲潮。（示意圖／記者洪巧藍攝）

記者皮心瑀／台北報導

衛福部宣布停止掛號費用調整「備查」制度，也就是取消取消醫療機構掛號費上限，如今卻傳出有部份醫療院所掛號費調整到170元至500元，行政院長陳建仁則指示相關部會，確認各醫療院所有無聯合哄抬行為。民進黨前立委鄭運鵬說，衛福部的選擇是兩難但是健康的，大家要思考的是，「不能調整掛號費，就會更快調高健保費」。

鄭運鵬說，過去十多年他就隱隱感覺台灣健保體質差不多已經硬撐到臨界點了，大家從國民黨和民眾黨喊縮短陸配年限，第一個反彈的就是醫事人員可以看得出來。

鄭運鵬表示，過去二任立委任內，他一直請衛福部下猛藥落實分級醫療，要求趁著國人可以接受疫情期間的醫院負載降級，讓這樣的體質可以持續下去，大醫院假日不看門診，一線醫事人員可以正常休息，也讓基層診所有充份收入來源。

鄭運鵬指出，這幾年衛福部也已經讓大醫院調高掛號費，希望達到分級醫療的效果，很可惜調高幅度還是鄉愿，大醫院都在相對富裕的都會區，掛號費多個50、100，對習慣逛醫院的族群來說沒有效果，但也說不上是苦了收入相對不高的族群，因為即使是慢性病也不需要那麼頻繁地進出大醫院，甚至也應該進入社區醫療體系。很可惜，到現在大家還是喜歡跑大醫院，大醫院為了營運也在和基層搶客源。

鄭運鵬認為，掛號費可以調整，不代表掛號費會一定調漲，畢竟以過去的現實狀況來看，大醫院也還是在搶客源，所以未必敢以價制量。而且，長久以來扭曲的醫療資源分配，造成教學醫院高度集中在雙北都會區，這些大醫院的價格會互相牽制，所以雙北的深藍民意代表也不用裝模作樣罵政府搶錢，相對獲利的還是雙北，倒楣的一定還是偏鄉，因為當地患者有限，所以不得不調高反映營運成本。

鄭運鵬提到，大家不用太擔心掛號費調整的效應，因為地方政府一定介入當好人，政客一定開支票去補貼。但這種補貼應該是救急救窮，不應該是以年齡分別，台灣已經進入上一代比下一代有錢的超高齡化結構，任何會造成逆分配的政策買票，請年輕朋友要給長輩們機會教育。大家要思考的是，「不能調整掛號費，就會更快調高健保費」。過去幾年疫情好不容易讓國人更能體會醫事人員的功勞，上次調高健保費意外地沒有引起反彈，國民黨一方面放寬陸配，一方面緊縮醫療收益，醫事人員一定會看在眼裡。

鄭運鵬也強調，他反對輿論無差別地壓著政府介入物價，也反對政府每次都找鬍鬚張要求不能漲價，政府應該是要求看到漲價廠商實質調高薪資的具體證據。