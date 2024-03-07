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「京彩台灣」兩岸青年短片大賽啟動　攜手北京電影學院多元徵稿

▲首屆「京彩台灣」兩岸青年短片大賽啟動。（圖／主辦方提供）

▲首屆「京彩台灣」兩岸青年短片大賽啟動。（圖／主辦方提供，下同）

記者魏有德／綜合報導

由北京市台辦融媒體中心與北京電影學院共同發起的首屆「京彩台灣」兩岸青年短片徵集大賽5日在北京正式啓動。大賽以「青春共影、攜手同行」為主題，期待青年參賽者透過新媒體、流行文化、網路等多元平台，採取體驗式、沈浸式、互動式交流活動，推動兩岸青年關注和講述中國故事。

首屆大賽邀請兩岸青年創作團隊、各大專院校和個人參賽。徵集內容分為生生不息、淺淺海峽、源源而來及念念不忘四個方向，參賽者可藉由兩岸青年生活方式、以鄉愁為主題的故事、記錄與傳承傳統文化、以美食或民謠等多種元素展現心中的兩岸印記等內容，發揮各種風格的影片創作。

主辦單位在四個單元分設一、二、三等獎，評審還將從所有進入終評的作品中選出特別推薦獎、最佳攝影獎、最佳導演獎、最佳創意獎，並通過網路投票方式產生最佳人氣獎。

稿件徵集截止5月20日，並在6月上旬公佈結果。獲獎者除實物獎品，還有機會受邀參加2024兩岸青年峰會及相關參訪交流活動。

兩岸青年峰會由大陸國務院台辦、教育部、全國青聯和北京市政府共同主辦，曾先後邀請歐陽娜娜、陳曉、楊丞琳、吳磊為青年形象大使，累計舉辦兩岸青年交流活動約150項，吸引5000多名兩岸青年參與，其中，2023年兩岸青年峰會相關內容點閱率超7億人次。峰會已成為兩岸青年交流交往交心、成長成才發展的重要平台。

報名方式

▲首屆「京彩台灣」兩岸青年短片大賽啟動。（圖／主辦方提供）

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