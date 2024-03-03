挺青年就業！新北啟動全方位服務　最高補助合計4.5萬

▲全方位提供青年就業服務。（圖／新北市勞工局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

為鼓勵青年安心就業，新北市政府勞工局盤整現有青年就業服務內容，於3月1日起整合推出「新北市青年全方位就業」計畫。針對設籍、實際居住新北市，18歲至29歲失業或從事非典型工作青年，提供輔導津貼、職業訓練補助及轉業獎勵金，最高補助4萬5000元，積極協助青年開啟職涯新里程。

勞工局表示，「新北市青年全方位就業」服務對象包含連續失業180日以上的尋職青年，以及目前從事派遣、打工、臨時性等非典型工作青年。一開始是由就業服務員協助擬定個別化的輔導計畫，提供職涯諮商、職場參訪、團體輔導、就促研習、徵才活動、推介就業等，3個月輔導期間將提供每次5000元的輔導津貼共計1萬5000元，以減輕青年經濟負擔。

▲新北市青年全方位就業計畫服務對象及補助內容。

此外，亦可視狀況連結職業訓練，補助參訓自付額最高1萬5000元。另為鼓勵從事非典型勞動青年順利轉任正職工作，更提供成功轉業獎勵金1萬5000元，以全方位的服務陪伴年輕朋友勇闖職涯。

勞工局長陳瑞嘉表示，青年初入職場，往往因為缺乏明確的職涯規劃與目標，在求職路上處處碰壁。適逢各類數位電商平台迅速崛起，非典型勞動快速增加，選擇從事派遣、部分工時、臨時性的青年朋友也日益增多。勞工局除持續協助失業及非典型勞動青年尋找正職工作，對於無意轉正職者，則支持透過補助訓練經費發展多重職涯，讓新北市的青年就業服務更上層樓。

勞工局表示，想瞭解更多「青年全方位就業」相關資訊，歡迎撥打就業服務專線：0800-091-580（您就業、我幫您），由專人為您服務。也可連結「新北人力網 」首頁下方的「熱門專區」，瞭解本計畫各項內容，再透過「預約申辦」欄位，填寫申請預約單，新北市29區各站台均可受理，歡迎青年朋友就近使用服務。