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真的太閒？「反正我很閒」成員教霸佔YouBike　惹怒交通局長道歉了

▲「反正我很閒」成員鍾佳播近日拍攝影片教如何霸佔YouBike，引發爭議。（圖／翻攝自IG，下同）

▲「反正我很閒」成員鍾佳播近日拍攝影片教如何霸佔YouBike，引發爭議。（圖／翻攝自IG，下同）

記者閔文昱／綜合報導

台北市長蔣萬安近日兌現選前政見，恢復YouBike前30分鐘免費的政策，不過YouTuber鍾佳播卻找出漏洞，並拍攝影片分享「霸佔YouBike」的方式，被北市交通局長謝銘鴻怒轟「浪費社會資源的壞榜樣！」對此，鍾佳播稍早也將影片刪除，並發文致歉了。

擁有72.6萬訂閱的YouTube頻道「反正我很閒」，其中成員鍾佳播受到許多粉絲喜愛，也經常在IG分享日常。昨（1）日他發布短影音，內容指騎YouBike常常遇到還車站只剩下1輛車的狀況，如果晚點還想騎車，但擔心被別人騎走的話，就可以把椅子往後轉，假裝是故障車輛，這樣就不會有人借這台車了，過一段時間後，自行車確實還在原位。

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不過影片曝光後，隨即被網友一陣砲轟，北市交通局長謝銘鴻也在臉書轉發影片，批評「公德心何在？我們不需要這種自以為是的小聰明！浪費社會資源的壞榜樣！嚴厲譴責」。

對此，鍾佳播目前已將該支影片刪除，並在IG限時動態發文道歉指，關於YouBike的影片「我非常抱歉，未來我會意識到自己的影片具有影響大眾的力量，並且謹言慎行，也呼籲大家不要模仿我，並珍惜公共財」。

▲「反正我很閒」成員鍾佳播近日拍攝影片教如何霸佔YouBike，引發爭議。（圖／翻攝自IG，下同）

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