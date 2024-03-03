《反正我很閒》靠1部片爆紅　他嘆「只紅了1年」：水準掉很多

▲「反正我很閒」擁有72.6萬人訂閱。（圖／翻攝自YouTube／反正我很閒）



記者施怡妏／綜合報導

台北市長蔣萬安兌現選前政見，恢復YouBike前30分鐘免費的政策，尖峰時刻常常一車難求，YT頻道《反正我很閒》成員鍾佳播就分享「霸占YouBike」的方式，被北市交通局長謝銘鴻怒轟「浪費社會資源的壞榜樣！」不少網友好奇，當年點閱破百萬的「反正我很閒」怎麼爆紅的？貼文掀起討論。

有網友在PTT發文，「反正我很閒當年怎麼紅的？」以幽默諷刺的風格，創造多部經典作品，短劇中的經典台詞，更是成為網友愛用的流行哏。原PO指出，《反正我很閒》已經拍片很久了，疫情那時候突然間爆紅，但近年的關注度卻快速下降，「他們真的就是紅大概那一年而已，他們當時到底怎麼爆紅的啊？只有那一陣子的電波有對到大家嗎？」

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對此，網友大讚當年的影片真的很猛，「爆紅的那片，是去山上錄影助理忘記帶記憶卡」、「阿我就怕被罵，真的屌啊，給朋友看沒一個沒笑爛的」、「從沒帶記憶卡怕被罵那集開始爆紅的」、「疫情紅利阿，大家都在家刷YT」、「私心覺得量子糾纏好笑」、「前面影片的隱喻都很深啊，外包大怪鳥之類的」、「浪漫duck地下有知」、「挖礦那篇很神」、「他們的劇本很神」、「現在回頭看還是很有哏啊」。

▲「我就怕被罵啊」是不少網友心中的經典。（圖／翻攝自YouTube／反正我很閒）



然而，許多網友提到，自從元老李基誥（猛將）離開團隊後，就不再關注了，而且後續的影片也沒有以往好笑，「前面真的很有哏啊，但這種片江郎才盡就沒了」、「開始有業配後水準掉超多」、「後來業配多了就不好看了」、「自從猛將離開後一蹶不振」。

據了解，YouTube頻道「反正我很閒」是由鍾佳播、陳奕凱（樂咖）、猛將和福臨（福林）等4人組成的團體，不過，2022年1月，元老李基誥（猛將）控訴被老朋友背叛，最終落得成為員工資遣的下場，諷刺「人民的法槌」變為「資本的高牆」，從沒想過多年建立起深厚情誼的夥伴，竟會用這種方式將他趕出團隊。