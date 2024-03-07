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社會 社會焦點 保障人權

偷拍女兒洗澡辯「夫妻情趣」補拍老婆裸照圖脫罪　淫繼父輕判

▲陳姓男子前年與女友在摩鐵約會，進行性行為時卻從後面偷拍全裸影片，事後2人為此撕破臉。（示意圖／取自免費圖庫pakutaso）

▲16歲少女在家洗澡遭繼父藏相機偷拍，機警察覺帶走證物報案。（示意圖／取自免費圖庫pakutaso）

記者黃哲民／台北報導

新北1位16歲少女前年（2022年）在家洗澡，機警識破繼父藏在置物架上偷錄影的數位相機，直接報案處理，繼父企圖用妻子的清涼照，狡辯偷拍是夫妻情趣卻拍錯人，但夫妻情趣照的拍攝時間都在事發之後，繼父被拆穿謊言才認錯，並向少女求饒獲原諒。台北地院審結認為他情堪憫恕，依《兒童及少年性剝削防制條例》判刑3年6月，可上訴。

這名繼父目前已和少女的母親離婚，判決指出，本案發生於前年7月暑假，繼父趁妻子下午不在家，預先把數位相機藏放浴室置物架瓶罐後面開啟錄影功能，催促當時年僅16歲的繼女去洗澡，少女脫光沖水拿起洗髮精，赫見相機鏡頭正對著她錄影中，立馬穿好衣服帶走證物衝出家門。

母親接到女兒電話告狀，趕緊陪女兒報案，檢視確認相機錄到少女一絲不掛的模樣。繼父到案辯稱當時想偷錄妻子洗澡，這是他們夫妻之間的情趣，不料喝了酒沒注意是女兒進浴室，絕非故意偷拍，繼父還向檢方「出賣」妻子的清涼照，企圖證明平時就常把妻子當成模特兒，並拍攝清涼照片。

檢方查明這名繼父提出的妻子清涼照，背景都在房間、沒有任何1張是在浴室裡，且數位照片Exif檔顯示的拍攝時間，全在本案發生後，加上少女出庭表明，撤回當初對繼父所提妨害祕密的告訴，更顯出少女母親讓丈夫補拍裸照的動機可疑。

由於少女未滿18歲，且遭偷拍足以引起性慾或羞恥的性影像，檢方認定少女形同被「違反本人意願」，據此起訴這名繼父涉犯《兒童及少年性剝削防制條例》以違反本人意願之方法使少年被拍攝性影像罪嫌，法定刑為7年徒刑起跳，屬於非告訴乃論之罪。

這名繼父在審理時改口認錯，向少女及少女母親道歉求饒，母女倆寫親筆信給法官求情，願給這名繼父自新機會。法官審理認為這名繼父偷拍舉動很不應該，但考量少女機警察覺、只被錄到幾秒的隱私部位，且立刻帶走證物，繼父根本沒機會看到或轉傳散布影片，案情相對輕微。

法官指這名繼父犯後態度不差、非無悔意，若判最低法定刑7年徒刑仍嫌過重，確有情堪憫恕之處，因此酌減判刑3年6月，並沒收犯案用的相機與記憶卡，可上訴。

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