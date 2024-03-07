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拜登81歲高齡拚連任！外媒盤點4大挑戰　加薩戰爭重傷選情

▲▼美國總統拜登。（圖／路透）

▲美國總統拜登81歲高齡成為競選最大隱憂。（圖／路透）

記者張方瑀／綜合報導

自前駐聯合國大使海利（Nikki Haley）宣布退出共和黨黨內初選後，今年11月的總統大選幾乎篤定和4年前相同，由現任總統拜登對上前總統川普。美國《紐約時報》也點出拜登如今所面臨的4個棘手政治問題，可能會對他的連任構成威脅。

選民質疑81歲高齡

拜登自2019年宣布參選以來，年齡就一直是個爭議問題，尤其上任以來出現各種口誤、跌倒、言語不清的狀況；最新民意調查更顯示，有73％的選民認為，拜登已經太老了，無法勝任總統工作。

美國司法部特別檢察官赫爾（Robert Hur）更在調查文件直指，拜登像是個「善良而記性不佳的老人」，因為他在接受檢方質詢時「記憶力嚴重受限」，不僅不記得自己在前總統歐巴馬執政時擔任副總統的日期，甚至連兒子波伊（Beau Biden）罹癌去世的日子也記不起來。

部分民主黨人敦促拜登，應該要向選民表明，他仍有能力擔任總統。同樣高齡82歲的佛蒙特州參議員桑德斯（Bernie Sanders）對拜登表達了強烈信心，認為拜登接下來會展開強而有力的競選活動，強調自身過去的成就，並說明未來任期的施政方針。

▲▼美國前總統川普。（圖／路透）

▲美國前總統川普。（圖／路透）

加薩戰爭成民主黨隱憂

拜登在2020年勝選歸功於獲得年輕選民、進步派人士和非裔選民的支持，但去年爆發的加薩戰爭，卻可能讓拜登流失這些選票。根據初選結果顯示，拜登的「不承諾支持」票數高達13.2%，因為當地阿拉伯裔選民選擇用此票抗議拜登的加薩政策。

部分民主黨人士則認為，為了贏回支持，拜登必須呼籲停火和結束美國對以色列的無條件軍事援助。

民主黨國會進步派黨團（Congressional Progressive Caucus）主席、眾議員傑亞帕爾（Pramila Jayapal）指出，拜登在這場衝突中的表現顯得軟弱，無法維護美國價值觀，「我確實直接向白宮說過，我認為我們真的可能會在這輸給川普。」

選民認為拜登政府跟經濟改善無關

儘管目前美國經濟指標顯示，通貨膨脹正在降溫、消費者信心回升，美國人普遍也對自身經濟狀況感覺良好，但他們卻不認為這和拜登政府有多大的關係。

《紐約時報》民調顯示，僅有19％的受訪者認為，美國目前的經濟情況比4年前川普執政時更好；而這個數字在一年前還有23％。另外有65％的受訪者認為，現在的經濟狀況比4年前還要更糟。

民主黨人士認為，拜登最大的問題在於無法獲得選民更多的信任，而他們也冀望拜登能在7日的國情咨文中，來宣揚過去4年的政績，這是一個絕佳的機會，且拜登的支持者也需要他這麼做，需要聽到他做了哪些事情。

第三方勢力潛在威脅

拜登的競選團隊將2024年大選定調為，拜登和川普之間的選擇，不過民主黨人士認為，其實選民們還可能有其他選項。

拜登2020年團結了左翼民主黨人和反對川普的中右翼共和黨人，但由於這次選舉有許多選民，對於兩位參選者都相當反感；民主黨人認為，拜登流失的選票可能會比川普更多。

▲▼獨立參選的美國環保律師、反疫苗倡議者小羅勃．甘迺迪（Robert F. Kennedy Jr.）。（圖／路透）

▲獨立參選人小羅勃．甘迺迪（Robert F. Kennedy Jr.）。（圖／路透）

民主黨過去幾個月也一直擔心，獨立參選的美國環保律師、反疫苗倡議者小羅勃．甘迺迪（Robert F. Kennedy Jr.）可能會分走拜登部分選票。

小羅勃．甘迺迪是美國前聯邦參議員羅勃．甘迺迪（Robert F. Kennedy）之子，也是美國已故前總統約翰．甘迺迪（John F. Kennedy）的侄子。根據路透社/易普索（Reuters/Ipsos）去年底的民調顯示，小羅勃．甘迺迪可能在每7名美國選民中就獲有一人支持，且能吸走拜登和川普的票。

政治戰略家分析，小羅勃．甘迺迪擁有財力雄厚的支持者，不僅富有名氣，也對共和黨參選人川普及競選連任的拜登不感興趣，這些因素綜合起來可能為他增添競選助力。

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