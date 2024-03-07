8歲男童操場玩旋轉溜滑梯　「拋飛2公尺高空」頭部重摔墜地亡





▲男童摔下溜滑梯身亡。（圖／示意圖／達志影像）

記者李振慧／綜合報導

美國猶他州8歲男童康寧漢(Dallin Cunningham)在學校操場遊玩時，竟然摔出旋轉溜滑梯，從約2公尺高處墜地，造成頭部致命創傷，送醫搶救後仍不治身亡，家長正在對學校提出過失死亡起訴。

8歲男童康寧漢2023年2月6日在當地小學Rose Springs Elementary School，操場上遊玩旋轉溜滑梯時，意外從2公尺高處墜地，由於墜地時頭部直接撞到冰冷堅硬的岩石地板，導致頭部受到致命創傷。

In Tooele covering the tragic loss of 8-year-old Dallin Cunningham. He died after falling off a slide. Those slides on the playground are now boarded up.

I talked to a parent at this school and a close family friend about how this community is rallying around his family. @KSL5TV pic.twitter.com/dJlLhOtviL — Shelby Lofton (@newswithShelby) February 9, 2023

男童家長近來對小學提出過失死亡訴訟，起訴書中顯示，康寧漢墜地後失去知覺，校方約10分鐘後才發現並撥打電話求救，送醫發現他因摔倒造成頭部鈍器創傷、右側枕骨肩胛下血腫、額骨骨折、腦水腫出血。

起訴書中表示，溜滑梯周圍使用了危險的堅硬材質地面，而非能更好吸收降落衝擊力的材質，家長認為該操場不符合安全標準，學校應該要為男童死亡事件負責。

家長對學校提出至少9萬美元（約台幣284萬元）賠償金。學校對外表示，由於案件正在審理中，他們不便對外發表回應，溜滑梯在事件發生後已經拆除。