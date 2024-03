8歲男童操場玩旋轉溜滑梯　「拋飛2公尺高空」頭部重摔墜地亡

▲男童摔下溜滑梯身亡。(圖/示意圖/達志影像)

記者李振慧/綜合報導

美國猶他州8歲男童康寧漢(Dallin Cunningham)在學校操場遊玩時,竟然摔出旋轉溜滑梯,從約2公尺高處墜地,造成頭部致命創傷,送醫搶救後仍不治身亡,家長正在對學校提出過失死亡起訴。

8歲男童康寧漢2023年2月6日在當地小學Rose Springs Elementary School,操場上遊玩旋轉溜滑梯時,意外從2公尺高處墜地,由於墜地時頭部直接撞到冰冷堅硬的岩石地板,導致頭部受到致命創傷。

In Tooele covering the tragic loss of 8-year-old Dallin Cunningham. He died after falling off a slide. Those slides on the playground are now boarded up.

I talked to a parent at this school and a close family friend about how this community is rallying around his family. @KSL5TV pic.twitter.com/dJlLhOtviL