快訊／陸軍下士陳屍集集攔河堰　休假突失聯...頸部有多處刀傷

▲陸軍潘姓下士陳屍集集攔河堰。（示意圖／ETtoday資料照）

記者游瓊華、高堂堯、劉人豪／南投報導

陸軍兵工發展整備中心武化翻修廠一名潘姓下士，昨（5）日於臉書發文「對不起各位」後就失聯，今（6）日於集集攔河堰旁發現潘士，尋獲時已經死亡，且頸部有刀傷。陸軍後勤指揮部表示，已責派高階幹部協處，並全力協助家屬處理後續事宜。

陸軍後勤指揮部指出，潘士昨（5）日外宿期間，於臉書張貼負面留言，單位幹部察覺後，主動聯繫潘士未果，同步通報家屬，並報警共同協尋。今日上午幹部於集集攔河堰旁發現潘士，警方及救護人員到場判定無生命跡象已經死亡，由檢察官完成相驗。

國防部表示，潘士在個人臉書發文「對不起各位」後，隨即聯繫潘士但未果，經與家屬聯繫，潘母告知致電潘士時有接通電話，僅表示人在南投縣集集鎮，事後均聯繫不上潘士，家屬遂前往南投縣警察局集集分局報案，並實施定位於竹山紫南宮周邊，今日7時30分發現潘士機車停於集集攔河堰旁，於7時53分於河邊竹林草皮尋獲潘士，即報案協處。

陸軍後勤指揮部表示，已責派高階幹部協處，並全力協助家屬處理後續事宜；另持恆宣導官兵生命教育與心理諮商輔導措施，以建立正確生命認知。

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