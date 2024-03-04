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5億高中生案「結婚證人」出庭　他覺得怪...簽完名說恭喜沒人理

記者許權毅／台中報導

五億高中生案今（4）針對夏男涉犯偽造文書罪開庭，傳喚當時協助夏男與賴小弟擔任結婚證人的一名賴姓男子以及同行的李男、許女。其中協助簽名的賴男說，當下是夏男主動攀談，希望能幫忙簽字，有向對方詢問「找戶政人員幫忙」，夏男仍希望幫忙，出於好意才協助，事後還向夏男跟賴小弟說恭喜，但對方不回應。

▲▼5億高中生開庭！幫簽字結婚證人出面了　「跟夏男恭喜」被已讀不回。（圖／記者許權毅攝）

▲5億高中生案今日針對夏男涉犯偽造文書案開庭，協助夏男與賴小弟簽字擔任證人的一名賴男（中）、2名同行友人現身開庭。（圖／記者許權毅攝）

全案上午9時30分在台中地院刑事第17庭開庭，夏男再度穿著相同上衣出現，由2名委任律師陪同。此次開庭傳喚協助簽字的賴男，以及與賴男同行的李男、許女。

▲▼5億高中生開庭！幫簽字結婚證人出面了　「跟夏男恭喜」被已讀不回。（圖／記者許權毅攝）

李男跟許女在去年5月4日當天，同樣是要前往北屯區戶政事務所登記結婚，找來李男好友賴男陪同，雙方已經由各自父親代表當證人，賴男僅是到場協助拍攝、記錄結婚的甜蜜時刻。

3人均稱，當天開車前往北屯區戶政事務所，仍在外頭等待另名友人到場，遇到夏男跟賴小弟，均由夏男開口詢問「我們要結婚，還差一個證人，能不能請你們幫忙？」等語。

▲▼5億高中生開庭！幫簽字結婚證人出面了　「跟夏男恭喜」被已讀不回。（圖／記者許權毅攝）

李男等3人則回答，可以詢問戶政人員協助，但夏男回答「如果每個人都找他們，戶政人員就簽不完了」，賴男認為李男與許女當天要結婚，不適合擔任證人，出於好意，才會同意幫忙簽字，陪同到一旁桌子簽名。

李男等3人以為，夏男是要與其他女性結婚，並不知道原來夏男是要與賴小弟進行同性登記，等賴男協助簽完字後，發現結婚書約上疑似是2個男生的名字，並且3人看見夏男與賴小弟一同桌在辦理櫃檯前，才聯想起，原來就是2人要結婚。

李男等3人均稱，從頭到尾都是夏男說話，賴小弟並無說話，2人看上去並無親密感，其中賴小弟穿著短袖短褲以及拖鞋，較為隨性，第一時間也感受不出有結婚的喜悅。

賴男在庭上說，協助夏男簽完字後，還有對著夏男說「恭喜！」結果夏男跟賴小弟均沒有回答，心裡雖然想想覺得有些奇怪，但仍覺得算了。至於2人情緒、精神情況均正常。夏男辯護律師反詰問是否有感受賴小弟遭到逼迫或人身自由受限，3人均稱「沒有」。

台中地院今日審判長為林依蓉，預計3月18日上午9時30分再次開庭，夏男辯護律師申請傳戶政事務所張姓辦理人員；檢方申請傳賴小弟導師以及輔導老師。

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