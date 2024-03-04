5億高中生憂房產被奪！30筆權狀交代書保管　關鍵29天時間軸曝　

▲5億高中生命案，中檢去年偵結時，繪製賴生墜樓模擬圖。（圖／台中地檢署）



記者許權毅／台中報導

五億高中生命案今日再度針對夏男偽造文書開庭，庭上提示證據過程，秀出部分起訴內容。意外揭開賴姓高中生與夏家互動過程，始自去年4月6日賴阿公在家中跌倒受傷，末至5月3日賴阿公告別式，賴姓高中生疑因房產問題感到擔憂，夏男介入不動產支配權、處分權等。該時間軸也正是5億高中死前的「關鍵29天」。

根據庭上提示證據部分內容顯示，早在命案發生前，賴阿公（實為賴姓高中生的生父）將30筆不動產（含10筆土地）贈與給賴姓高中生。

▲5億高中生案發生前的29天，賴小弟與夏家互動時間軸。（圖／ETtoday新聞雲製）



去年4月6日，賴阿公在台中市北屯區家中跌倒住院；4月8日，賴姓高中生曾向母親感嘆埋怨「沒把阿公照顧好」，擔心阿嬤（賴阿公的原配）會爭奪房產，遂將30筆不動產權狀交予夏姓代書保管。

4月23日，賴阿公因跌倒傷重死亡；4月28日賴小弟向夏姓代書要求取回30筆不動產權狀，2人相約在賴家見面，夏姓代書依約前往商討交還事宜，但賴姓高中生又擔心無法好好保存，讓夏再度帶回保管。

▲5億高中生的生母。（圖／ETtoday資料照）



5月3日，賴姓阿公告別式，疑似賴阿嬤不讓賴阿公牌位，進入賴姓高中生與生母居住房屋。賴小弟疑擔心無法保護媽媽且賴阿嬤會奪走房產，感覺惶恐、困惑，期間更有夏姓代書助理（夏男）出現協助，介入不動產支配權、處分權。

隔日5月4日，正是5億高中生墜樓死亡當天，賴姓高中生與夏男9點48分在北屯區戶政事務所登記結婚後，由夏男騎車載著賴姓高中生到北屯區一處大樓，11點02分賴小弟從10樓墜下身亡。

▲5億高中生家庭關係相當複雜。（圖／記者陳詩璧製表）

