竹市「拒菸好棒棒」　無菸家庭著色比賽開放報名

▲比賽最大獎為2,000元文具禮券，歡迎竹市國小生踴躍報名參與。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者蔡文綺／新竹報導

打造無菸家庭，讓菸害防制觀念從小扎根！新竹市衛生局自即日起至5月3日，舉辦「拒菸好棒棒」無菸家庭著色比賽。市長高虹安表示，市府希望透過寓教於樂的方式，讓孩子在著色繪畫的過程中，學習二手菸及三手菸造成的危害，進而讓家長了解無菸家庭的重要性，此次比賽最大獎為2,000元文具禮券，歡迎竹市國小生踴躍報名參與。

為打造無菸環境守護孩子健康，竹市自112年5月31日起擴大禁菸範圍，除公告校園周邊人行道全面禁菸外，更將校門口及家長等候區納入禁菸範圍，且為能強化孩子們的認知，更與故事協會及陽光社會福利基金會合作，深入校園辦理拒絕菸、酒、檳巡迴講座，以說故事方式及搭配口腔癌病友現身說法，讓小朋友更能深入了解菸酒檳、二手菸及三手菸對身體的危害，落實國民衛生教育基礎。

衛生局長陳厚全表示，依據衛生福利部國民健康署109年國人吸菸行為調查結果顯示，18歲以上人口吸菸率，全國平均為13.1%、竹市平均為8.9%；家庭二手菸暴露率，全國平均為27.1%、竹市平均為19.5%，均較全國低，顯示竹市在菸害防制推動的努力與成效。

陳厚全表示，吸菸不只傷害自己的健康，所產生的二手菸和三手菸也會損害健康，其中三手菸更難消除掉，甚至殘留於環境中至少半年以上，對家中爬行的幼兒威脅最大。因此菸害防制觀念須從小扎根，市府透過創意著色比賽，激發孩子想像力與創造力，從彩繪中了解菸品危害並將無菸觀念帶入家庭。

「打造幸福美滿的家庭，從戒菸開始！」衛生局表示，菸品對於幼兒及青少年健康會帶來許多危害，除造成或加重氣喘、支氣管炎等呼吸道疾病外，與兒童白血病、淋巴瘤、大腦與中樞神經系統病變、肝母細胞瘤等癌症也有顯著關係，且容易造成認知能力缺陷，家庭中曾接觸過二手菸的孩童，將來吸菸機率比未接觸者高出1.5至2倍。

衛生局補充，「拒菸好棒棒」無菸家庭著色比賽，活動自即日起至5月3日，鼓勵竹市國小學童可至衛生局官方網站( https://reurl.cc/K4o7oM )拒菸好棒棒活動頁面，下載著色稿並填寫報名表暨比賽聲明書，郵寄新竹市中央路241號11樓國民健康科 「拒菸好棒棒」之無菸家庭著色比賽菸害小組收，得獎名單於評選後公布於衛生局網站，並透過531世界無菸日活動頒獎表揚。

衛生局表示，沒有一手菸，就不會有二、三手菸的問題，竹市衛生局及三區衛生所提供戒菸教育、戒菸班課程，另竹市有40家合約醫事機構的醫師及戒菸衛教人員可提供協助，若不想出門或擔心去醫院不方便，可撥打免付費戒菸諮詢專線0800-636363，專業諮詢人員將提供便利、隱密的戒菸諮詢，共同戰勝菸癮，讓住家擁有更健康的無菸、清新好環境。