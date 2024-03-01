竹市免費癌篩活動開跑　市府送好禮再抽萬元禮券

▲做篩檢、顧健康、抽萬金活動。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者蔡文綺／新竹報導

守護市民朋友健康，新竹市衛生局將於3月8日婦女節，在北區衛生所舉辦「免費篩檢、御送好禮」活動，檢查項目包含子宮頸癌、乳癌及大腸癌篩檢服務，邀請符合資格的女性朋友前來篩檢，還能獲得精美好禮。此外，新竹市長高虹安也宣布「做篩檢、顧健康、抽萬金」抽獎活動起跑，凡設籍或現居竹市者，即日起至11月15日前完成任一項癌症篩檢，就有機會萬元禮券，歡迎市民朋友踴躍參與，一起顧健康完成篩檢。

高虹安表示，為守護市民健康，市府攜手衛福部推廣「五癌篩檢有篩有保庇」活動，提供符合篩檢資格者免費五癌篩檢，包含子宮頸抹片、乳房X光攝影、糞便潛血檢查、口腔黏膜檢查、肺部低劑量電腦斷層掃描等，為提升竹市篩檢率，市府更加碼辦理癌症篩檢送好禮活動，鼓勵市民朋友踴躍參加，呼籲大家在工作忙碌之餘，更要善待自己，與家人一同完成篩檢。

衛生局長陳厚全說明，依國民健康署資料指出，癌症已連續41年蟬聯國人十大死因之首，台灣平均「每4分19秒」就有一位被診斷為癌症患者，每4名死亡人口就有1人死於癌症。為守護市民健康，市府落實「早期發現、早期治療」癌症防治重點，辦理「免費篩檢、御送好禮」活動，女性朋友只要於3月8日參加免費篩檢，即可獲得精美御守一份（數量有限，送完為止），更推出「做篩檢、顧健康、抽萬金」抽獎活動，凡設籍或現居竹市者，即日起至11月15日前，至竹市醫療院所或衛生所完成任一項癌症篩檢即可參加抽獎，最大獎一萬元禮券，歡迎全民踴躍篩檢。

陳局長說，竹市衛生局也同步推出「無痛大腸鏡檢查服務」，針對大腸癌篩檢陽性個案且設籍竹市者，可由衛生局轉介並經合約院所麻醉專科醫師評估後，執行麻醉者即給予補助3,000元，限量150名，讓民眾在舒適的狀態下，完成大腸鏡檢查。

衛生局指出，乳癌為台灣女性好發率相當高的癌症，提醒45歲以上女性朋友們，可攜帶健保卡至乳房攝影檢查醫療機構，或下載「全民健保行動快易通－健康存摺APP」，查詢前次檢查結果及時間，確定符合資格後，即可接受乳房X光攝影檢查，保障自身健康。

衛生局指出，梁小姐今年46歲，因生活事務繁忙，忽略檢查確立診斷的重要性，經由醫療院所評估後接受乳房攝影檢查，其報告呈現陽性反應，所幸早期發現，在積極治療下目前已完成手術並配合後續療程。梁小姐表示，非常感謝衛生局及醫護同仁在這段期間的耐心，協助篩檢相關事宜，期盼透過自身經驗呼籲女性朋友們多愛自己一點，及早篩檢別輕忽自己的身體健康。

衛生局說明，在忙碌生活中，應要多分配一點時間，關心自己及家人健康，竹市衛生局將於3月8日8時30分至15時，在北區衛生所舉辦「免費篩檢、御送好禮」活動，提供婦女45-69歲進行乳房攝影、30-69歲子宮頸抹片檢查，且50-74歲的男、女性均可同時進行糞便潛血檢查；若當天無法前往參與，竹市三區衛生所於「平日、假日、晚間」皆有辦理篩檢活動場次，提升篩檢便利性，相關場次可至竹市衛生局官網「免費癌症篩檢場次」( https://gov.tw/63X )查詢，歡迎市民朋友踴躍參與。