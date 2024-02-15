腸病毒活躍　竹市衛生局籲開學做好腸病毒55攻略

▲洗手5時機。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者蔡文綺／新竹報導

氣溫早晚溫差大，腸病毒活躍，依據疾病管制署資料監測顯示，腸病毒71型去年有34例，新竹市衛生局今年開春以來已監測到3例案例出現，由於寒假、春節假期南來北往人潮、家庭團聚易造成病毒群聚，為避免開學後病毒的傳播，呼籲市民朋友們落實腸病毒55攻略：正確洗手5步驟「濕、搓、沖、捧、擦」、洗手5時機「吃東西前、和小寶寶玩耍前、上廁所後、擤鼻涕後及看病前後」，以降低感染腸病毒風險。

市長高虹安表示，春節連假後即將迎來開學日，開學後學童間的密切接觸將助長腸病毒傳播，增加群聚感染的機會，為遏止疫情於校園及社區擴散，市府責成衛生局、教育處及社會處於開學前完成教托育機構洗手設備查核、機構內教學用具消毒以及環境設備清消，同時也持續嚴密監測疫情及落實各項防治工作，以達到有效遏止腸病毒傳播，守護學童身體健康。

衛生局長陳厚全表示，依據疾管署資料顯示，去年腸病毒活動情形明顯高於過去3年同期，且腸病毒71型、68型等多種型別持續於社區活動；而腸病毒71型約每3至4年會出現較明顯流行，距前一次活躍時期（108年）已達5年，且自111年起連續2年出現腸病毒68型感染併發重症造成死亡案例，今年無法排除引發流行疫情的可能性，市府除持續謹慎監測疫情及落實防疫工作，也提醒市民朋友做好自身防範，並多加注意孩童情況。

衛生局說明，為降低腸病毒重症風險，正確勤洗手是最有效的預防方法，若幼童經醫師診斷感染腸病毒時，除依醫師指示治療外，應在家多休息，避免與其他幼兒接觸，儘量不參加任何活動，以避免傳染他人，更要注意是否出現腸病毒感染併發重症的前兆病徵，一旦出現嗜睡、意識不清、活力不佳、手腳無力、肌抽躍、持續嘔吐，或者是呼吸急促、心跳加快等重症前兆病徵，請儘速就醫，竹市腸病毒責任醫院為新竹台大分院新竹醫院及新竹市立馬偕兒童醫院，儘早治療以減少腸病毒重症的威脅。

衛生局提醒，家中有嬰幼兒（尤其是三歲以下）的家長，須注意自身及其他較大孩童的衛生，尤其自外面回家時，在摟抱、親吻或餵食幼兒前，務必先更衣、洗手，如非必要，也請儘量避免攜帶嬰幼童出入公共場所，以減少嬰幼兒感染腸病毒的機會。如有腸病毒相關疑問，歡迎至疾病管制署全球資訊網( http://www.cdc.gov.tw )查詢或撥打新竹市衛生局防疫專線5355130疫情通報及諮詢專線1922洽詢。