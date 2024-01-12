竹市啟動春節食安稽查專案　2件標示不符已依規處辦

▲竹市啟動春節食安稽查專案，為市民嚴格把關食品安全。（圖／新竹政府提供）

新竹振道記者蔡文綺／新竹報導

農曆春節將至，為維護食品安全，讓市民朋友好過年，新竹市衛生局自去年12月啟動春節稽查專案，加強稽查應景食品，稽查對象包括食品製造業者、販售業、異國雜貨店、供應餐飲場所等，針對食品製造及食品安全衛生，共稽查食品業者23家、查核食品標示71件、抽驗市售春節食品64件，查獲2件食品標示不符規定，已移案至產品製造商所轄衛生局處辦，其餘均符合規定，嚴格把關年節食品安全，讓民眾食得安心迎龍年。

新竹市衛生局長陳厚全表示，為讓民眾買得安心，吃得放心，竹市衛生局啟動春節稽查專案，依食品良好衛生規範準則(GHP)查核共23家食品業者，其中15家合格、8家限期改善後複查合格，食品標示共查核71件，於越南雜貨店查獲「純手工越南酸肉」、「越南風味酸肉」2件產品檢出含亞硝酸鹽，但成分未標示不符規定，已移案至產品製造商所轄衛生局處辦。

陳厚全說，抽驗年節應景食品包括爆米花、香腸、臘肉、蘿蔔糕、筍干、調理食品等共計64件，檢驗防腐劑、漂白劑、食品中微生物、動物用藥等項目，檢驗結果均符合規定，抽驗名單及檢驗結果公布於衛生局網站，提供民眾上網查詢(http://dep.hcchb.gov.tw)。

衛生局說明，民眾購買春節應景年貨盡量選擇包裝完整食品並應注意食品標示，可依標示選擇符合所需求的食品；選擇散裝食品應檢查食品是否有異常顏色、受損或異味；生鮮魚、肉觸感質地應有彈性，蔬果優先選擇當季產品以確保鮮度，年節食材更應注意食品保存，生、熟食分開儲放，乾燥食品如堅果、果乾、糖果等，可使用密封容器放置於室內乾燥通風避免陽光直射的地方，年菜盡量當餐食用完畢，如有剩餘應冷藏保存，食用前完全加熱，以確保食品安全。

衛生局提醒，民眾採買食品可遵循5不原則「過白過豔不買、異常味道不買、標示不清不買、來源不明不買、包裝破損不買」，並注意營養、熱量、保存條件、添加物等事項，安心消費放心購買，健康過好年，若有食品衛生安全問題，歡迎撥打1999或竹市衛生局食品藥物管理科專線03-5353170，將有專人提供諮詢服務。