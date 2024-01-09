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竹市開放55-64歲原住民　公費接種23價肺炎鏈球菌疫苗

▲符合公費對象請盡快至竹市衛生所及合約醫療院所接種疫苗，。（圖／新竹市政府提供）

▲符合公費對象請盡快至竹市衛生所及合約醫療院所接種疫苗，。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者蔡文綺／新竹報導

積極維護新竹市民健康，降低感染疾病風險，新竹市衛生局今(9)日起，擴大開放55-64歲原住民公費接種23價肺炎鏈球菌疫苗，同時增加Covid-19 Novavax XBB.1.5提供12歲以上民眾選擇，市長高虹安呼籲符合公費對象尚未接種COVID-19 XBB.1.5及肺炎鏈球菌疫苗的市民朋友，請盡快至竹市衛生所及合約醫療院所接種疫苗，以減少冬季流行傳染疾病帶來的威脅。

新竹市長高虹安表示，自去年起公費肺炎鏈球菌疫苗已擴大至65歲以上長輩接種，為守護原住民朋友的健康，市府即日起擴大開放55-64歲原住民對象接種公費23價肺炎鏈球菌疫苗，歡迎原民朋友積極施打疫苗，讓小小的疫苗發揮最大的保護力，提升自己的抵抗力更守護家人的健康。

衛生局長陳厚全指出，依據衛生福利部疾病管制署統計資料顯示，國內近期COVID-19疫情上升，併發重症中65歲以上長者占78%，死亡個案中65歲以上長者占90%，其通報確診併發症及死亡病例中；99%均未接種新冠XBB疫苗。因此，為提升疫苗保護力，此次除開放55-64歲原住民對象可接種公費23價肺炎鏈球菌疫苗外，市府也配合中央再推進Novavax XBB.1.5疫苗，提供12歲以上未曾接種者進行疫苗施打。陳局長提醒，接種疫苗約需2週後才會產生保護力，呼籲長者及慢性病患者等高風險族群，應盡快接種疫苗及早獲得保護力，降低感染後發生併發重症和死亡風險。

衛生局表示，接種XBB.1.5疫苗可提升對抗目前主流病毒株之免疫保護力，呼籲112年9月26日以後未曾接種XBB.1.5疫苗的民眾應盡快接種1劑，以增加保護力。另，Moderna XBB.1.5疫苗適用對象為年齡滿6個月以上；新增Novavax XBB.1.5疫苗適用對象為12歲以上未曾接種者，倘若3個月內曾經確診者，請於確診滿3個月後自行向合約疫苗院所預約接種疫苗。

衛生局指出，肺炎鏈球菌、流感疫苗、新冠XBB疫苗可同時或間隔任何時間進行接種，只要是符合接種對象和接種條件，請市民朋友務必盡速接種，讓疫苗保護力一次到位，遠離疾病重症的威脅。

衛生局提醒，「打疫苗、戴口罩、勤洗手」仍是預防呼吸道感染最有效的方法。接種疫苗主動防護，落實手部衛生、勤洗手及咳嗽禮節，養成良好衛生習慣，進入人潮密集場所或密閉空間要戴口罩，出現發燒或咳嗽、流鼻涕、喉嚨痛等疑似症狀，請盡速就醫並在家休息，避免接觸脆弱族群，隨時維持防疫好習慣，保護自己與他人的健康。

民眾如需更多有關竹市疫苗接種資訊，請至新竹市政府衛生局網站( https://dep.hcchb.gov.tw/ch/home.jsp?id=100&parentpath=0,40,99 )查詢，或撥打防疫專線03-5355130洽詢。

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