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「1925安心專線」春節不打烊　竹市心衛中心陪您溫暖過好年

▲「1925安心專線」春節不打烊，竹市心衛中心陪您溫暖過好年。（圖／新竹市政府提供）

▲「1925安心專線」春節不打烊，竹市心衛中心陪您溫暖過好年。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者蔡文綺／新竹報導

隨著春節將至，街頭巷尾逐漸充滿新年氛圍，新竹市衛生局表示，為協助正面臨心理低潮的民眾度過困境，快樂迎接農曆春節，衛生福利部安心專線 1925（依舊愛我）春節不打烊，24小時提供免費心理諮詢服務，陪伴民眾暖心好過年，同時也可以向竹市社區心理衛生中心尋求心理諮商，為人生找出更多方向及選擇，避免自傷或自殺行為的憾事發生。

衛生局表示，每逢佳節倍思親，在團圓的日子裡可能因為獨居或其他原因，無法與親友團聚，進而產生孤獨、沮喪等負面情緒，甚至造成自傷或自殺行為，因此，「衛福部安心專線1925」及「竹市心衛中心」在春節期間仍提供諮詢服務，溫暖陪伴民眾過好年。

竹市社區心衛中心指出，在充滿節慶氛圍的時刻，別忘了關心遠在他鄉的親朋好友，建議可主動採取關懷策略，首先可以主動聯繫親友，透過電話、簡訊或社交媒體表達關懷，並主動邀請參與聚會活動，若身旁親友持續低落或表達負面訊息時，可撥打24小時免費安心專線1925，將有專業人員提供服務。

衛生局指出，大多數有自殺傾向的人往往會發出求助訊號，呼籲民眾主動關注周遭親友，並適時提供關懷與協助，做好「一問二應三轉介」。一問是「主動關懷、積極傾聽」，二應「適當回應、支持陪伴」，三轉介「資源轉介，持續關懷」，同時建議尋求社區心理衛生中心諮詢，獲得更多面向的心理支持，一同成為自殺防治守門人。

衛生局表示，竹市社區心理衛生中心集結眾多心靈療癒推手，提供市民免費心理諮詢服務，可至「新竹市數位市民整合服務平台」( https://reurl.cc/QjQ6dq )，預約申請免費心理諮詢服務，免費諮詢時間、地點如下：
東區衛生所∣每週二14:00-15:50（民族路40-2號）
北區衛生所∣每週四14:00-15:50（國華街69號）
香山區衛生所∣每週二09:30-11:20（育德街188號1樓）
（不提供現場預約，每次諮詢50分鐘）

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