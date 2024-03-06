美1.7億人用TikTok　跨黨派議員提案「限6個月內」切割北京母公司

▲TikTok母公司北京字節跳動（Bytedance）。（圖／路透）

文／中央社華盛頓5日綜合外電報導

美國國會議員跨黨派小組今天提出法案，給予中國「字節跳動」（ByteDance）約6個月的時間與熱門短影音應用程式TikTok切割，否則將面臨美國禁令。

聯邦眾議院中國問題特別委員會共和黨籍主席蓋拉格（Mike Gallagher）、委員會民主黨首席議員克利什納穆希（Raja Krishnamoorthi）和另外十多位議員共同推出這項法案，用以因應中國應用程式TikTok對美國國安構成的威脅。

路透社報導，這項法案預計7日進行初步表決。

蓋拉格說：「這是本人致TikTok的訊息：要不和中國共產黨分家，要不喪失你們的美國用戶。美國頭號對手無權控制美國主要的媒體平台。」

▲TikTok在美國引發資安爭論。（圖／路透）

這項法案會給予字節跳動165天的時間與TikTok切割；若未能在時限內切割，蘋果（Apple）、谷歌（Google）等旗下應用程式商店提供TikTok，或為字節跳動掌控的應用程式提供網路託管服務，都會被視為違法行為。

目前TikTok在美國的用戶已達1.7億人。

字節跳動發言人今天表示：「無論（法案）發起人多麼努力試圖掩飾，這項法案就是對TikTok的全面禁令。」

「這項法案將踐踏1.7億美國民眾的憲法第一修正案權利，並剝奪500萬間小型企業賴以發展和創造工作機會的平台。」

TikTok表示，他們過去不曾、未來也不會與中國政府分享美國用戶數據。

去年，在TikTok大力遊說下，禁止這款熱門應用程式的參院版法案在國會卡關。今天這項法案是近一年來，首個尋求禁止或強迫字節跳動與TikTok切割的重大法案。

這項法案需有參院版對應法案，7日將先在眾院能源暨商業委員會（Energy and Commerce Committee）聽證會進行審議，決定是否表決，一旦通過將對字節跳動的TikTok所有權構成重大威脅。