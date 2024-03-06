借錢竟被逼「肉償」代替閨蜜跟親爹上床　大馬女子驚揭亂倫內幕

▲馬來西亞一名女子和閨蜜借錢，竟被要求與閨蜜父親上床抵債。（圖／CFP）



記者吳美依／綜合報導

馬來西亞一名29歲女子向閨蜜借款8000令吉（約新台幣53.3萬元），竟因此被要求與閨蜜父親上床「肉償」，否則就得立即還清債務。更讓她震驚的是，閨蜜也在這時坦承，一直以來都與親生爸爸維持著亂倫關係。

mstar報導，女子6日上午在社群媒體X發文表示，她所經營的生意上月周轉不靈，所以才向閨蜜借錢，孰料卻被要求「肉償」，「我太震驚了。昨晚，我最好的朋友承認，她跟她父親一直在發生性關係。她現在希望我去跟她父親做一樣的事。」

正當女子不知所措之際，竟又接到閨蜜父親來電，對方威脅若不乖乖照做，就要報警指控她欠錢不還。女子對此感到困惑又震驚，但堅決不願出賣身體，因此發文求助廣大網友，想知道哪間機構或公司能夠快速批准貸款，好讓自己脫身。

對此，網友們紛紛痛批父女惡行，竟然趁人之危，迫害陷入經濟困難的人，實在相當惡劣可惡。此外，他們也建議原PO蒐集遭威脅證據，趕快前往警局報案。