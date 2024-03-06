　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

借錢竟被逼「肉償」代替閨蜜跟親爹上床　大馬女子驚揭亂倫內幕

▲▼性侵、性騷、性暴力、少女。（圖／CFP）

▲馬來西亞一名女子和閨蜜借錢，竟被要求與閨蜜父親上床抵債。（圖／CFP）

記者吳美依／綜合報導

馬來西亞一名29歲女子向閨蜜借款8000令吉（約新台幣53.3萬元），竟因此被要求與閨蜜父親上床「肉償」，否則就得立即還清債務。更讓她震驚的是，閨蜜也在這時坦承，一直以來都與親生爸爸維持著亂倫關係。

mstar報導，女子6日上午在社群媒體X發文表示，她所經營的生意上月周轉不靈，所以才向閨蜜借錢，孰料卻被要求「肉償」，「我太震驚了。昨晚，我最好的朋友承認，她跟她父親一直在發生性關係。她現在希望我去跟她父親做一樣的事。」

正當女子不知所措之際，竟又接到閨蜜父親來電，對方威脅若不乖乖照做，就要報警指控她欠錢不還。女子對此感到困惑又震驚，但堅決不願出賣身體，因此發文求助廣大網友，想知道哪間機構或公司能夠快速批准貸款，好讓自己脫身。

對此，網友們紛紛痛批父女惡行，竟然趁人之危，迫害陷入經濟困難的人，實在相當惡劣可惡。此外，他們也建議原PO蒐集遭威脅證據，趕快前往警局報案。

ET快訊
快訊／北市府淪毒品交易所　女科員販毒「全被拍」
「八月堂」夫妻撕破臉！　女董求償2500萬
新北高中妹遭騙　拍20分鐘自慰片
快訊／全票通過！　蔡其昌連任中職會長
瘋狂接種「217劑新冠疫苗」！　竟0副作用
掛號費多少才合理？　網一票力挺「至少這金額」
臉書、IG大當機！三大駭客集團「出面自首」：是我們害的
獨／CEO酒駕開特斯拉「害死員工」　當庭交付400萬求1事

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

櫻花妹脫衣秀「原味內褲大放送」　挨罵PO文嘆：只是想讓粉絲開心

女不舒服請病假在家　醒來發現「男老闆在床前」嚇到全身發抖

川普橫掃美國超級星期二　拜登警告民主受威脅

借錢竟被逼「肉償」代替閨蜜跟親爹上床　大馬女子驚揭亂倫內幕

他騎車悠哉拿手機自拍！　下秒大貨車鬼切「錄下被撞死瞬間」

臉書、IG全球大當機！三大駭客集團「出面自首」：就是我們害的

美1.7億人用TikTok　跨黨派議員提案「限6個月內」切割北京母公司

美二寶媽在飛機上離奇死亡！　飛加勒比海「開心度假完喪命」

恐怖韓男虐殺愛犬！不甘遭女友提分手「棄屍拍照」：狗狗因妳而死

烏克蘭正妹YTR被盜臉！偽造「AI分身」求嫁陸男：一起生混血寶寶

趙小僑1歲愛女句尾王「奶音背唐詩」　聰明可愛「打呼就是爸爸」融化全場

64歲藝人周思潔台中街頭跌倒　骨裂要休養3個月：向市府申訴

胡瓜買電腦向Sandra學英文　走進店內糗問：要有Zoom的...

明晨雨就到！　最冷恐剩「個位數」時間曝

組裝粉紅超跑、進香　轎班人員揭背後甘苦談

明道狂被誇「《周處》演得好」　尷尬求助阮經天：怎麼辦？

劉冠廷「砸2500萬買房」成屋奴　堅持不請保母：很累再認錯XD

BMW電動休旅遭撞　女業務下車報案...黑絲長腿讓網友歪樓

大陸、菲律賓海警船「碰撞」 還發射水砲！釀菲4人受傷

後果由民進黨負責！陸方「等不到道歉」返陸　海巡送88萬當場遭拒

櫻花妹脫衣秀「原味內褲大放送」　挨罵PO文嘆：只是想讓粉絲開心

女不舒服請病假在家　醒來發現「男老闆在床前」嚇到全身發抖

川普橫掃美國超級星期二　拜登警告民主受威脅

借錢竟被逼「肉償」代替閨蜜跟親爹上床　大馬女子驚揭亂倫內幕

他騎車悠哉拿手機自拍！　下秒大貨車鬼切「錄下被撞死瞬間」

臉書、IG全球大當機！三大駭客集團「出面自首」：就是我們害的

美1.7億人用TikTok　跨黨派議員提案「限6個月內」切割北京母公司

美二寶媽在飛機上離奇死亡！　飛加勒比海「開心度假完喪命」

恐怖韓男虐殺愛犬！不甘遭女友提分手「棄屍拍照」：狗狗因妳而死

烏克蘭正妹YTR被盜臉！偽造「AI分身」求嫁陸男：一起生混血寶寶

黃復興副主委嗆朱立倫下台　國民黨滅火：從沒把支持者當塑膠

最好下樓有超商、小吃！他不解台人「執著住市區」：台女居多

快訊／北市府洽公區淪毒品交易所　女科員販毒「監視器全拍下」

統一麵最大獎10萬得主IG「曬幸運」　還有3名幸運兒是你？

雲林土庫商師長「追分」為教育而跑　統測高三生：全力以赴！

柯文哲拋N+1引黨內炸鍋　民眾黨喊「非定案」：但不可能只守住N

彰化姊妹車禍命危搶救第14天！　姊頸椎開刀...妹血壓不穩

男友拿假鈔買毒品後神隱　害她一起遭囚84小時餵藥凌虐

唐吉訶德進不去日本百貨　在台卻成秘密武器

此生必去！宜蘭最強景點「狂吸174萬人」　遊客狂回訪：美呆像國外

白貓乖乖仰躺洗菜籃沖澡　宛如白斬雞！媽：1斤350

國際熱門新聞

臉書、IG大當機　三大駭客集團「出面自首」

網美遭性侵　印官員慰問狂拍照被罵翻

波音客機「被雷擊中」民眾拍下驚人瞬間

Meta掛了「馬斯克發文狂酸」　留言區讓網笑翻

口腔清新劑竟是乾冰　咖啡廳5客吐血送醫

美股收黑404點　台積電ADR跌2.38%

LINE外洩51萬個資！含百筆台灣用戶　日政府出手

接種217劑新冠疫苗　竟然0副作用

爺爺留2千萬遺產　5姊妹只分到2千元怒提告

馬斯克痛失世界首富　貝佐斯重登頂

2024普立茲克建築獎得主出爐！山本理顯獲得

北京否認海峽中線　美呼籲停止對台灣施壓

車禍帶走爸媽弟妹　9歲童1句話讓人心碎

巴西致命病毒31人染疫亡　進入「緊急狀態」

更多熱門

相關新聞

他騎車自拍！下秒遭鬼切「錄到死亡瞬間」

他騎車自拍！下秒遭鬼切「錄到死亡瞬間」

馬來西亞一名21歲男子莫哈末沙里菲，日前騎車要去參加一場機車車友聚會，他在路途中一邊開啟手機自拍，但沒想到卻也錄下他慘死的瞬間。

泰王次子為奪儲離婚！嬌妻手提垃圾袋搬家

泰王次子為奪儲離婚！嬌妻手提垃圾袋搬家

吳哥窟巴士「爆炸起火」 3人輕重傷

吳哥窟巴士「爆炸起火」 3人輕重傷

中菲船隻2次碰撞　中方射水砲釀菲國4傷

中菲船隻2次碰撞　中方射水砲釀菲國4傷

泰勒絲演唱會買到假票　網美崩潰

泰勒絲演唱會買到假票　網美崩潰

關鍵字：

東南亞要聞亂倫肉償討債

讀者迴響

熱門新聞

即／Meta體系大崩潰「FB、IG、TH全登出」

快訊／修杰楷、王柏傑「凌晨錢櫃」爆衝突　多處擦挫傷

修杰楷、王柏傑打成一團　女服務生淡定拿滅火器觀望

侯怡君爆婚變「蕭大陸復合美女小三」！2女對罵

篠崎泫爆「1年前交往Toyz劈腿才分手」4女星開戰

快訊／就是他打修杰楷！　身分起底不單純

修杰楷慶生趴變調　錢櫃互毆影片曝

快訊／今晨與王柏傑「錢櫃忠孝店」爆衝突　修杰楷回應了

5G吃到飽來了！　中華電信方案月付599元

姊姊跟姐姐差在哪？　2字用法差異曝光

進去會痛！男友撐4年分手…她「上網找破處」砲友全嚇跑

衝突起因是他！小鬼妹婿KTV包廂遭毆　修杰楷被波及

看病掛號費150元喊漲至300元　最貴要2500元

快訊／王柏傑發文首回應！

王柏傑曝雙方關係　和修杰楷挺友反擊

更多

最夯影音

更多
趙小僑1歲愛女句尾王「奶音背唐詩」　聰明可愛「打呼就是爸爸」融化全場

趙小僑1歲愛女句尾王「奶音背唐詩」　聰明可愛「打呼就是爸爸」融化全場
64歲藝人周思潔台中街頭跌倒　骨裂要休養3個月：向市府申訴

64歲藝人周思潔台中街頭跌倒　骨裂要休養3個月：向市府申訴

胡瓜買電腦向Sandra學英文　走進店內糗問：要有Zoom的...

胡瓜買電腦向Sandra學英文　走進店內糗問：要有Zoom的...

明晨雨就到！　最冷恐剩「個位數」時間曝

明晨雨就到！　最冷恐剩「個位數」時間曝

組裝粉紅超跑、進香　轎班人員揭背後甘苦談

組裝粉紅超跑、進香　轎班人員揭背後甘苦談

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

開搶！台北婦幼展門票

開搶！台北婦幼展門票

千大品牌匯聚，輕鬆消費不踩雷！雙人VIP入場券，立即索取

奴才們快來索取VIP入場券

奴才們快來索取VIP入場券

年度寵物盛會！限時四天，快來索票，帶著你的毛孩做夥玩！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

(2024-03-05)58歲男藝人遇上中年危機胖到90kg「走路像窒息」！逆襲中年潮叔

(2024-03-05)58歲男藝人遇上中年危機胖到90kg「走路像窒息」！逆襲中年潮叔

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面