他騎車悠哉拿手機自拍！　下秒大貨車鬼切「錄下被撞死瞬間」

▲騎士前往聚會開心攝影，下一秒錄到慘遭大貨車鬼切撞死瞬間。（翻自X平台）

圖文／鏡週刊

馬來西亞一名21歲男子莫哈末沙里菲，日前騎車要去參加一場機車車友聚會，他在路途中一邊開啟手機自拍，但沒想到卻也錄下他慘死的瞬間。

據馬來西亞《中國報》報導，當時莫哈末沙里菲要去參加一場機車車友會，於是他騎機車上路，並一邊開啟手機自拍。影片可見，他一開始旅途順暢，自在地騎著機車。

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Lori tak nampak ke motor kat depan tu pic.twitter.com/0vOr3rKPIX — MALAYSIA MOST VIRAL (@MALAYSIAVIRALLL) March 4, 2024

不過隨後在莫哈末沙里菲的後方，出現一輛大型貨車，大貨車速度很快，之後更一個鬼切，原本大貨車想要超越莫哈末沙里菲的機車，但沒想到莫哈末沙里菲直接遭到大貨車狠撞。報導指出，莫哈末沙里菲被撞的前一刻，樣子仍很淡定，隨後手機便掉落在路上。

警方事後證實這場車禍，也表示莫哈末沙里菲在被貨車撞後，整個人被拋出機車，跌落在路旁。雖然急救人員獲報後趕抵現場，但莫哈末沙里菲在場就被宣告不治身亡，目前警方正進一步調查這起事件，釐清肇事責任。

▼莫哈末沙里菲在場就被宣告不治身亡。（翻自《中國報》）

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