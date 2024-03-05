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泰勒絲演唱會「買到假票」！網美崩潰不想走　守在場外邊哭邊唱

▲▼泰勒絲演唱會「買到假票」！網美當場崩潰了　守在場外邊哭邊唱。（圖／翻攝Instagram@chopluem）

▲「chopluem」與閨蜜守在場外，一邊哭泣一邊跟著唱。（圖／翻攝Instagram@chopluem，下同。）

記者吳美依／綜合報導

泰國網美「chopluem」與閨蜜飛抵新加坡，準備參加泰勒絲Eras巡迴演唱會，未料到了入口處驗票，才驚覺買到假票，雙雙被拒絕入場。但2人並未就此離去，而是待在場外「聽」表演，輪到曲目「Cruel Summer」時，她忍不住一邊哼唱，一邊嚎啕大哭。

27歲的「chopluem」在TikTok、Instagram都擁有數十萬粉絲，此前她分享了一系列為演唱會做準備的影片，最後卻在新加坡國家體育場外痛哭，粉絲們紛紛湧入留言，幫忙加油打氣。

「chopluem」事後澄清，她是從一個擁有逾1.3萬追蹤、看起來相當可信的推特帳號購票，未料把QR code交給工作人員後，卻被告知座位早就被其他人坐走了，「這是我人生第一次買到假票。我很震驚，不知道該說什麼。我沒想到會發生這種事。我跟我朋友已經期待看這場表演將近一年了。我們想要一起唱歌。很多人都跟我們一樣被騙。」

▲▼泰勒絲演唱會「買到假票」！網美當場崩潰了　守在場外邊哭邊唱。（圖／翻攝Instagram@chopluem）

▲▼泰勒絲演唱會「買到假票」！網美當場崩潰了　守在場外邊哭邊唱。（圖／翻攝Instagram@chopluem）

Thaiger報導，演唱會工作人員調查後，很快就發現，除了「chopluem」與閨蜜，還有另外8人購賣了相同的假造票券。最終，他們決定直接取消這2席，並且要求最早入場的2名泰國人離開。

外界猜測，推特帳號「babybuybei」很可能就是黃牛。另一名網友也透露，她跟同帳號買到假的演唱會門票，出示QR Code後被工作人員告知，那是透過修圖軟體偽造而成的。

目前尚無報導顯示，「chopluem」或其他受害者是否已經報警。但推特帳號「babybuybei」宣布，他們正在蒐集相關證據，向警方報案，同時保證盡力賠償每一位用戶。

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