男飯店睡覺突然感覺「睪丸被刀割」　痛醒發現蠍子掛在內褲上

▲男在高檔飯店房間下體被蠍子螫傷。（圖／示意圖／達志影像）

記者李振慧／綜合報導

美國加州男子法爾奇(Michael Farchi)入住拉斯維加斯飯店時，睪丸突然感覺像被刀割一樣劇痛，痛醒發現內褲上竟然掛著一隻蠍子，就醫後確認的確是被蠍子螫傷，讓他身心受創，目前正在考慮對飯店提出告訴。

來自加州阿古拉山市(Agoura Hills)的法爾奇表示，他去年12月26日入住拉斯維加斯高檔飯店The Venetian Resort，晚上睡到一半時生殖器竟然遭蠍子螫傷，「好像有人刺傷了我的私人部位，感覺像是被鋒利玻璃或是一把刀割」。

Las Vegas hotel guest stung on testicles by scorpion: ‘Felt like sharp glass’ https://t.co/mBAa1d051t pic.twitter.com/Nu5XZFYthZ — New York Post (@nypost) March 5, 2024

法爾奇急忙跑到洗手間查看傷勢情況，卻看到一隻亮橘色的蠍子掛在他的內褲上，嚇得他立即和家人辦理退房並前往醫院，他表示，「每個人知道後都非常驚嚇，沒人相信會發生這種事」。

法爾奇近來在律師陪同下，正在考慮對飯店提出控告，因為被蠍子螫傷的事件為他帶來巨大的痛苦，目前尚無法知道為什麼蠍子會跑進房間。飯店發表聲明回覆，「飯店對所有事件的處理都有規程，我們可以確認在這起事件中，一切是依造規程處理」。