男飯店睡覺突然感覺「睪丸被刀割」　痛醒發現蠍子掛在內褲上

記者李振慧/綜合報導

美國加州男子法爾奇(Michael Farchi)入住拉斯維加斯飯店時,睪丸突然感覺像被刀割一樣劇痛,痛醒發現內褲上竟然掛著一隻蠍子,就醫後確認的確是被蠍子螫傷,讓他身心受創,目前正在考慮對飯店提出告訴。

來自加州阿古拉山市(Agoura Hills)的法爾奇表示,他去年12月26日入住拉斯維加斯高檔飯店The Venetian Resort,晚上睡到一半時生殖器竟然遭蠍子螫傷,「好像有人刺傷了我的私人部位,感覺像是被鋒利玻璃或是一把刀割」。

