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一家四口搭機！男意外「受困廁所35分鐘」　空服員聯手破門畫面曝

一家四口搭機！男意外「受困廁所35分鐘」　空服員聯手破門畫面曝。（圖／翻攝自Reddit）

▲男乘客被困在飛機廁所。（圖／翻攝自Reddit）

記者李振慧／綜合報導

美國一名女子與丈夫帶著2名孩子搭乘達美航空(Delta Air Lines)班機，從鹽湖城(Salt Lake City)飛往紐奧良(New Orleans)，沒想到丈夫前去上廁所時竟然受困，最後出動多名空服員幫忙，受困長達35分鐘才終於獲救。

這名女網友在國外論壇Reddit上發文，一家四口近來搭乘班機前往紐奧良時，丈夫布倫特(Brent)途中離開2歲與4歲孩子身邊，獨自前去上廁所，從此消失。

女網友表示，大約10分鐘後，她注意到有人似乎被困在廁所中，上前詢問才發現受困者就是丈夫。影片中可看到，至少3名空服員站在廁所門前，試圖要把廁所門打開，努力了長達35分鐘，才終於把人從狹小的廁所空間中解救出來。

女網友表示，途中甚至連機師都過來幫忙開門，「我沒騙人，別問我當時是誰在駕駛飛機，我猜他們可能需要機長的允許才能破壞廁所門」，幸好最後丈夫安全獲救，也沒有因此患上幽閉恐懼症。

影片在網路上爆紅後，女網友表示，雖然她很感謝空服人員的幫忙，但對於航空公司不願意退款的處理方式有些小失望。達美航空對外回應，他們已與該名乘客聯繫並且致歉，同時正在調查事件發生的原因，承諾若有必要會對程序進行改進。

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