曾稱「最好的投資機會在中國」！中國巴菲特被曝潤了…入籍新加坡

▲高瓴張磊爆入籍新加坡。（圖／翻攝自侃見財經）

記者鄭思楠／綜合報導

中國投資公司高瓴資本集團（Hillhouse Capital）的創始人張磊被曝已經潤了，入籍新加坡。張磊曾幫助騰訊起死回生、助力京東度過難關、被奉為「中國巴菲特」。2020年，張磊曾公開強調，「當下最好的投資機會在中國，現在是重倉中國的好機會。」

據《中訪網》報導，不知從何時起，高瓴默默地撤下了中文官網，取而代之的是全英文頁面，重心也轉向了新加坡。

2022年，高瓴在中國大幅度裁員的消息不脛而走。同時高瓴遷移了大批高級管理人員駐新加坡辦事處，並租下了新加坡濱海灣金融中心寫字樓整整一層，加深了高瓴撤出中國的傳言。

從高瓴的投資活動來看，近2年來在海外的投資全是大手筆，包括以37億美元收購荷蘭電子巨頭飛利浦的家電部門等。而在中國，高瓴收縮投資規模早已是一個公開秘密，明眼可見地在對亞洲業務進行重組。對於此前撤出中國的傳聞，張磊亦沒有給出任何回應。

作為上億美金的掌舵人，張磊本人十分低調，很少在媒體面前露面，尤其是近幾年，他公開露面的次數屈指可數。

2023年4月21日，2023全球豫商大會在河南鄭州舉行，在此次大會上，有十位企業家受到表彰，獲得「情系河南 傑出豫商」榮譽，其中一位就是張磊，但會議當天，張磊本人並未出席。

近年來，多位中國投資人加強佈局新加坡。此前，根據Financial times 的報導，中國科技投資巨頭紅杉創始人沈南鵬已經獲得了新加坡PR（永久居民），並在新加坡為他的560億美元風險投資公司開設了辦公室。

除此之外，騰訊、阿里巴巴、愛奇藝等公司也在加強在新加坡的業務佈局，騰訊聯合創始人張志東、字節跳動創始人張一鳴等也相繼搬到了新加坡，海底撈創始人張勇甚至因連續兩年被評為新加坡首富引起爭議。