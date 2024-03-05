　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

曾稱「最好的投資機會在中國」！中國巴菲特被曝潤了…入籍新加坡

▲▼高瓴張磊爆入籍新加坡，。（圖／翻攝自侃見財經）

▲高瓴張磊爆入籍新加坡。（圖／翻攝自侃見財經）

記者鄭思楠／綜合報導

中國投資公司高瓴資本集團（Hillhouse Capital）的創始人張磊被曝已經潤了，入籍新加坡。張磊曾幫助騰訊起死回生、助力京東度過難關、被奉為「中國巴菲特」。2020年，張磊曾公開強調，「當下最好的投資機會在中國，現在是重倉中國的好機會。」

據《中訪網》報導，不知從何時起，高瓴默默地撤下了中文官網，取而代之的是全英文頁面，重心也轉向了新加坡。

2022年，高瓴在中國大幅度裁員的消息不脛而走。同時高瓴遷移了大批高級管理人員駐新加坡辦事處，並租下了新加坡濱海灣金融中心寫字樓整整一層，加深了高瓴撤出中國的傳言。

從高瓴的投資活動來看，近2年來在海外的投資全是大手筆，包括以37億美元收購荷蘭電子巨頭飛利浦的家電部門等。而在中國，高瓴收縮投資規模早已是一個公開秘密，明眼可見地在對亞洲業務進行重組。對於此前撤出中國的傳聞，張磊亦沒有給出任何回應。

作為上億美金的掌舵人，張磊本人十分低調，很少在媒體面前露面，尤其是近幾年，他公開露面的次數屈指可數。

2023年4月21日，2023全球豫商大會在河南鄭州舉行，在此次大會上，有十位企業家受到表彰，獲得「情系河南 傑出豫商」榮譽，其中一位就是張磊，但會議當天，張磊本人並未出席。

近年來，多位中國投資人加強佈局新加坡。此前，根據Financial times 的報導，中國科技投資巨頭紅杉創始人沈南鵬已經獲得了新加坡PR（永久居民），並在新加坡為他的560億美元風險投資公司開設了辦公室。

除此之外，騰訊、阿里巴巴、愛奇藝等公司也在加強在新加坡的業務佈局，騰訊聯合創始人張志東、字節跳動創始人張一鳴等也相繼搬到了新加坡，海底撈創始人張勇甚至因連續兩年被評為新加坡首富引起爭議。

ET快訊
快訊／領錢倒數！　3張千萬發票無人領
快訊／航海王回來了！　長榮奔177.5元除息後新高
看A片不戴耳機！　他慘被室友打死
知名連鎖火鍋「吃到蟑螂」！　結帳傻眼：免服務費
26年前買台積電！　「他公布對帳單」全場羨慕了
快訊／1萬公斤蘇丹紅「流向牛頭牌」！　好帝一緊急聲明
快訊／坦言「未交接有特教生」　校長認疏失：全面檢討
快訊／振奮！10歲小姊姊睜眼了
長榮招募逾百名地勤！　起薪4.3萬

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

陸預算報告提7次「過緊日子」　強調：可以省的錢一定要省！

曾稱「最好的投資機會在中國」！中國巴菲特被曝潤了…入籍新加坡

祕密查案曾被阻攔質疑！　陸公布國安警察證件樣式

不用原著名！陸劇3年內142部改名　業內揭秘「市場原因」

25歲女醫學生「牛馬一樣幹活」…反鎖在醫院厠所輕生亡！遺書曝光

陸總理李強「首次」工作報告700字精簡版

陸今年赤字率3%　將連續幾年發行超長期特別國債

陸2024軍費達台灣12倍　1.6655兆元人民幣增幅7.2％

碧桂園稱結合境外重組進度　考慮向法院申請認可令

快訊／李強首份工作報告喊「反台獨」　推動兩岸和平發展

涓豆腐遭爆「盤子有蟑螂腳」！　業者：是蔥段...餐費1749元免單

小S緊牽許雅鈞現身公公靈堂　婆婆被攙扶入內..許家三姊妹緊跟在後

巡路員爸願接受簡母道歉　「若她心裡能好過點就來」

《小學堂》小西瓜變好漂亮！　醫學系實習中「沒想進演藝圈」

SJ銀赫代父「牽姊姊手出嫁」　狂揮手被利特虧：克制一下！

大S罕露面牽具俊曄哀悼小S公公　黑范夫妻全黑現身：我愛她們

9歲妹打遊戲秀驚人手速！　隨音樂節奏敲螢幕反應超快

大逆轉！基隆除草男非電死　遭大貨車輪胎脫落擊中身亡

亞馬遜新物種「北方綠森蚺」　全世界最大蛇類與科學家共游

小S守靈7小時現身謝親友　「我公公在天堂一定非常欣慰」

陸預算報告提7次「過緊日子」　強調：可以省的錢一定要省！

曾稱「最好的投資機會在中國」！中國巴菲特被曝潤了…入籍新加坡

祕密查案曾被阻攔質疑！　陸公布國安警察證件樣式

不用原著名！陸劇3年內142部改名　業內揭秘「市場原因」

25歲女醫學生「牛馬一樣幹活」…反鎖在醫院厠所輕生亡！遺書曝光

陸總理李強「首次」工作報告700字精簡版

陸今年赤字率3%　將連續幾年發行超長期特別國債

陸2024軍費達台灣12倍　1.6655兆元人民幣增幅7.2％

碧桂園稱結合境外重組進度　考慮向法院申請認可令

快訊／李強首份工作報告喊「反台獨」　推動兩岸和平發展

玉女歌手「街頭跌倒送醫」！周思潔右膝蓋骨裂　緊急停工休養3個月

明晚變天！極冷空氣「暴力降溫18度」　各地急凍1字頭

水瓶大翻身！「3月旺到爆」TOP5星座　金牛桃花在身邊

「3糯米腸+1貓」佔滿整張床　經過整夜溝通！爸感動：有地方睡了

今天驚蟄！6生肖超強運勢　屬龍人見人愛、第一名有大財運

等了20年終實現！盧秀燕宣布台中巨蛋11日開工　玖壹壹演出助陣

川普又贏了！拿下北達科他州　「超級星期二」可望全勝獲提名

性侵芳療師賠百萬仍遭撤職！淫警怨罰太重：我只是一般人

男照顧病妻不在家　返家發現「陌生人住裡面還換鎖」報警也沒用

雲林再爆禽流感！撲殺1.5萬隻雞鴨　防疫所：鄰近25場全屬高風險

買22包送22包! 萬歲牌補鈣超值組 少量現貨到

大陸熱門新聞

高壓氧艙突爆炸！女飼主遭擊中五官碎裂腦死亡

迪麗熱巴「天使蹲」爆紅！醫：易造成關節損傷

女大生搭高鐵睡著！全程枕陌生男肩膀...超甜後續曝

25歲女醫學生像牛馬一樣幹活…反鎖在醫院厠所輕生亡！

快訊／李強首份工作報告喊「反台獨

BMW共享汽車？小偷與車主錯開日夜用車

2024兩會／李強「首次」工作報告傳遞黨意志

陸人大今開幕　李強發表「首份工作報告」

19歲弟拉肚子一查罹患綠色癌症…醫搖頭：無法治癒

《琅琊榜》演員出席兩會！ 讚「很喜歡台灣」

陸2024軍費達台灣12倍 1.6655兆元人民幣增幅7.2％

陸全國人大開幕　李強：中國2024年經濟增長5%左右

兩會側寫／「追趕跑跳碰」回來了！

每天狂喝9公升水！16歲少年竟是腦內長腫瘤

更多熱門

相關新聞

男子吞嚥困難　醫生從食道「拉出一隻章魚」

男子吞嚥困難　醫生從食道「拉出一隻章魚」

新加坡一名男子因吞嚥困難，到醫院就診後發現，居然有一隻章魚緊緊地卡在他的食道裡，最終醫生用鑷子才將其取出。

美F-35戰機在烏參戰？星防長說溜嘴

美F-35戰機在烏參戰？星防長說溜嘴

男童性侵9歲妹　時間長達五年

男童性侵9歲妹　時間長達五年

慶生喝醉！她遭2男性侵還被嫌：很臭

慶生喝醉！她遭2男性侵還被嫌：很臭

爆乳網紅在台遭蛋襲造假　法院裁罰3萬

爆乳網紅在台遭蛋襲造假　法院裁罰3萬

關鍵字：

高瓴資本新加坡海外市場張磊

讀者迴響

熱門新聞

少將強吻她！　馬尾妹正面照曝光竟是職業軍人

女上校被少將「掐脖扯罩」強吻　國安局令封口

被毆老師怨「不知班上有特教生」　教育局通令各校：落實代課交接

高壓氧艙突爆炸！女飼主遭擊中五官碎裂腦死亡

他年薪180萬存款才3萬　網：這才真實

即／蘋果上架最新M3晶片MacBook Air　3.59萬元起

夢時代3/5停業一天　估損失4100萬營業額

母獅舔寶寶　下秒扯頭吞肚嚇壞遊客

大S隔5年現身「頭頂長白髮」登熱搜！

台灣又有大陸品牌新車現身測試

棄延續球員生涯　前樂天投手引退

4月高雄拼盤9組卡司猛爆！夫碩順、ZB1、(G)I-DLE全都有

腦麻外送員凌晨取餐　老闆「煩躁突消失」心酸

今驚蟄飆35℃！明全台有雨大變　連冷4天探10度

孩突說「爸爸和阿姨一起睡」！理由震碎她三觀

更多

最夯影音

更多
涓豆腐遭爆「盤子有蟑螂腳」！　業者：是蔥段...餐費1749元免單

涓豆腐遭爆「盤子有蟑螂腳」！　業者：是蔥段...餐費1749元免單
小S緊牽許雅鈞現身公公靈堂　婆婆被攙扶入內..許家三姊妹緊跟在後

小S緊牽許雅鈞現身公公靈堂　婆婆被攙扶入內..許家三姊妹緊跟在後

巡路員爸願接受簡母道歉　「若她心裡能好過點就來」

巡路員爸願接受簡母道歉　「若她心裡能好過點就來」

《小學堂》小西瓜變好漂亮！　醫學系實習中「沒想進演藝圈」

《小學堂》小西瓜變好漂亮！　醫學系實習中「沒想進演藝圈」

SJ銀赫代父「牽姊姊手出嫁」　狂揮手被利特虧：克制一下！

SJ銀赫代父「牽姊姊手出嫁」　狂揮手被利特虧：克制一下！

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

開搶！台北婦幼展門票

開搶！台北婦幼展門票

千大品牌匯聚，輕鬆消費不踩雷！雙人VIP入場券，立即索取

奴才們快來索取VIP入場券

奴才們快來索取VIP入場券

年度寵物盛會！限時四天，快來索票，帶著你的毛孩做夥玩！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

(2024-03-05)58歲男藝人遇上中年危機胖到90kg「走路像窒息」！逆襲中年潮叔

(2024-03-05)58歲男藝人遇上中年危機胖到90kg「走路像窒息」！逆襲中年潮叔

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面