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大陸 大陸焦點 特派現場

驚悚畫面曝！2駕駛「站路中爭吵70秒」　遭貨車撞飛1死1重傷

文／香港01

香港沙田大老山公路昨（4日）發生1死1傷奪命車禍，一輛私家車與一輛的士相撞後，兩司機在路中心停車「講數」，其後遭一輛貨車猛撼，68歲私家車司機不治；53歲的士司機重傷。涉事的士車尾車cam片段拍低致命一刻，可見的士懷疑切線時撞及私家車，惟原本一宗十分輕微的意外，隨着兩車停在車流不斷的公路中線而起了翻天覆地的變化，兩司機落車談判約70秒後，貨車便高速駛至，兩人避無可避，驟變「人肉保齡球」，非死即傷。

片段一開首，見到涉案的士本身在快線行駛，司機切向中線時，的士左車尾撞到本身在中線的私家車右車頭。兩車再直行約20秒後，一前一後停在中線。兩名男司機隨後下車，的士司機先查看自己車尾損毀情況，之後走近私家車。私家車司機隨後亦下車查看座駕「傷勢」。兩人隨即站在路中心指手劃腳「講數」。

▲。（圖／香港01）

▲兩名駕駛在路中間發生爭執。（圖／香港01）

兩名司機爭執期間，公路車流不斷，當中包括不少貨車及巴士等重型車，亦多次有車駛至貼近私家車車尾時才切線避開，惟兩名涉事司機均不以為然，繼續站在路中心講數。其後，一輛貨車沿中線駛至，當時站在私家車右邊的私家車司機望向後方，慌忙後退，與的士司機一同嘗試走避，惟貨車已經駛至並猛撼私家車車尾，由兩人落車至捱撞，相距約70秒。

私家車捱撞後，被貨車推前再撞向的士車尾，的士車尾箱蓋彈起。的士司機先被私家車車身撞到腹部，再被推向的士車尾；私家車司機則遭貨車車頭直接撞到。的士被撞至轉向90度、車尾車牌飛脫，私家車則被推向路肩。

案發於今早10時39分，大老山公路往九龍方向近碧濤花園，兩名的士司機及私家車司機被貨車撞倒，頭部重創，兩人初時仍然清醒，惟私家車67歲姓梁男司機其後陷入昏迷。兩人均被送往威爾斯親王醫院搶救，梁男延至早上11時38分不治；的士53歲姓吳男司機則在深切治療部留醫，情況嚴重。至於貨車58歲姓葉男司機沒有受傷，並通過酒精測試，涉嫌危險駕駛導致他人身體嚴重受傷及危險駕駛導致他人死亡被捕。

【本文獲《香港01》授權轉載。】

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