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社會 社會焦點 保障人權

澳豐吸金案翻版！香港旭暉集團2公司詐財逾百億　檢調18路大搜索

▲▼ 兆富公司違法銷售澳豐境外基金案，董事長曾奎銘60萬交保。（圖／記者劉昌松攝）

▲兆富董事長曾奎銘因澳豐吸金案多次遭約談，母集團的其他2家公司致富與太碁也爆吸金百億。（資料照／記者劉昌松攝）

記者劉昌松／台北報導

香港旭暉金融集團旗下的致富、太碁2家台灣公司，從2013年到2022年間，未經許可販售境外理財商品，號稱最高12%的年報酬率，在台吸金上百億元，其中已有近百名投資人報案，宛如旭暉集團旗下兆富公司販售澳豐基金案的翻版，台北地檢署5日指揮調查局兵分18路，搜索並約談致富、太碁公司經營幹部共14人到案。

2023年在全球吸引投資熱潮的澳豐集團突然宣布倒閉，在台違法銷售澳豐AA基金的兆富公司遭檢舉，涉嫌違反《證券投資信託及顧問法》，兆富公司董事長曾奎銘已遭起訴判刑，又繼續吸金數十億元，現正由檢察官偵辦中。

檢調清查發現，其實兆富公司隸屬於香港旭暉金融集團旗下，同集團另外還有兩家公司分別為致富國際投資顧問有限公司，以及太碁資產管理顧問有限公司，2公司從2013年起，未經許可在台銷售Topworth和PT等多種增值型理財帳戶。

集團成員以穩健投資、AI交易等噱頭，宣稱保證期滿回本，年化報酬率可達7%到12%，投資人等到拿不回本金時，才發現受騙，累計到目前已有近百人報案，報案金額約9000萬美元(近台幣28億元)，檢調清查相關匯兌金流，估算整體受騙金額已上百億元。

檢察官認為全案涉及《刑法》加重詐欺、《銀行法》非法吸金、《證券投顧法》非法銷售境外基金等罪，指揮調查局台北市調處展開搜索，預計約談致富公司黃姓總經理、太碁公司林姓、甘姓執行副總等幹部共14人。至於旭暉集團負責台灣通路的劉姓男子，以及致富公司陳姓負責人，太碁公司宋姓負責人因不在台灣，尚未到案。

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