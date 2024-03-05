明道中學與名校伊頓公學合作　學生暑期有機會赴英學習

▲伊頓公學的暑期學校總監Philip Highly先生，蒞臨台中市明道中學，展開精彩的學術交流。（圖／記者游瓊華翻攝）



記者蔡佩旻、游瓊華／台中報導

英國知名伊頓公學(Eton College)全名為溫莎宮畔伊頓聖母英王書院，擁有眾多傑出校友，包括英國查爾斯王子、威廉王子等多位英國領導人，已有有六百多年的悠久歷史。日前，伊頓公學的暑期學校總監，同時也是前伊頓市市長的Philip Highly先生，蒞臨台中市明道中學，展開精彩的學術交流。

Philip先生表示，學校致力於促進國際間的教育交流，培育未來的領袖人才，且延續優良傳統。而明道中學也同樣與國際頂尖中學有多年的交流經驗，包含自2006年起，持續與新加坡萊佛士中學的姊妹校交流；去年開始也與加拿大安大略省排名第一的私立高中布萊斯學院Blyth Academy，啟動台加高中雙聯學制等。

Philip先生也提到，今年暑假，明道中學的學生，將有機會參加英國伊頓公學暑期學校的領袖課程，進一步拓展自己的國際視野，深入了解不同的文化與傳統。

明道中學校長汪大久表示，學校持續推動校內前瞻教育計畫，鼓勵學生關心世界、拓展視野，同時充滿好奇，明道經營多年成功的國際教育計畫，也是吸引國際頂尖學校來訪的重點，相信未來像這樣的國際交流機會，會越來越豐富多元。

▲伊頓公學的暑期學校總監Philip Highly先生，蒞臨台中市明道中學，展開精彩的學術交流。（圖／記者游瓊華翻攝）