2男相約旅館開房吸毒！　遇警臨檢「要陪媽媽掃墓」急落跑　

▲台中2男相約旅館吸毒，聽見警察進入旅館臨檢，要落跑被眼尖警察發現。（圖／記者許權毅翻攝）



記者許權毅／台中報導

台中市一名28歲蘇男跟38歲高男是網友，兩人相約在北區一間旅館開房吸毒，結果聽見員警在同旅社臨檢，嚇得當場要退房落跑。員警看見2人神色異常，馬上把人攔下，結果蘇男雙手狂抖，一下說要趕公車，一下說要陪媽媽掃墓，最終在眼鏡盒內被搜出安毒，依法送辦。

第二警分局指出，立人派出所2日謝承瀚、張育群走訪查察轄區內較為複雜旅館，發現華美街一間旅館有2男在電梯內神色緊張，馬上上前攔查，2人明顯說詞不一。

其中一名28歲蘇男向員警說，已經要退房了，要去趕公車，並且今天要陪媽媽掃墓，祭拜繼父。但蘇男一邊說，雙手一邊狂抖，結果蘇男心房被攻破，坦承眼鏡盒裡有違禁品。

警方追查，原來蘇男跟38歲高男相約在該間旅館開房，一起要施用毒品，結果聽到警察上門，嚇得想落跑，結果才剛出房門要搭電梯，就被眼尖員警發現攔下，查出身上攜有針頭、安非他命等違禁品。

全案經警詢後，將2人依照毒品危害防制條例移送台中地檢署偵辦。警方呼籲，吸毒不僅造成生理及心理危害，切勿因好奇或抱持「一次不會上癮」的心態，貿然嘗試來路不明的東西，輕忽其危害。