許銘春「印度移工膚色說」惹議　外交部道歉了

▲許銘春挨轟失言，圖為今日至立法院會答詢畫面。（圖／記者屠惠剛攝）

記者呂晏慈／台北報導

勞動部長許銘春日前受訪時提到，印度勞工膚色、飲食習慣等都跟台灣比較接近，挨轟失言。外交部亞東太平洋司副司長陳俊吉今（5）在例行記者會上表示，對於政府未盡妥適說法引起國內、印度或國際批評，我國政府表達誠摯歉意並會虛心檢討。

許銘春上周接受網路節目「齊有此理」專訪，她談及，外交部有幫忙評估，會引進印度東北地區的人，膚色、飲食習慣相近，信仰基督教，製造業、營造業、農業都是當地的強項，「所以剛開始先引進這邊，在MOU（合作備忘錄）條文有寫，未來引進人數、來源地區，由我們台灣決定」。

然而許銘春「膚色說」引發失言批評，對此，陳俊吉今天表示，我方對印度移工不分族裔背景，只要符合招募資格及我方產業的需求，均表示歡迎，印度移工在台灣也會受到公平的對待與法律的保障，政府在推動台印度勞務合作期間，會持續就引進印度勞工的數額、專長、引進的行業等，分別進行討論與規劃。

另有媒體追問，許銘春究竟是因為一時口誤，還是外交部有提供相關資料？外交部發言人劉永健並未正面回應僅重申，台灣是一個具有容忍歧見、包容多元聲音的蓬勃公民社會，我國尊重印度的多元豐富文化，珍視雙邊人民友誼，致力促進兩國文化交流與相互瞭解，以提升台印度雙邊合作夥伴關係。