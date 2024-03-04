勞動部跨域津貼　 助攻二度就業的她重返職場

▲53歲家住高雄的姚瑞瓊，透過勞動部「跨域就業津貼」方案，成功在台南找到網路業務行銷工作，同時享有每月5千元的跨域就業租屋津貼補助。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

53歲家住高雄的姚瑞瓊，透過勞動部「跨域就業津貼」方案，成功在台南找到網路業務行銷工作，同時享有每月5千元的跨域就業租屋津貼補助，讓二度就業的她很有感，直說「這項補助舒緩經濟壓力，讓我可以勇敢走出去」！

「開心找到喜歡的工作」，姚瑞瓊曾做過多年的精品代購服務，不過因為競爭激烈而決定轉職，但求職路並不順利，半年來投遞多封履歷都沒消息，後來透過勞動部雲嘉南分署台南就業中心幫忙媒合至一家園藝公司擔任網路行銷企劃，主要負責公司的網站經營與社群行銷，因之前精品代購的工作歷練，讓她工作起來得心應手，目前已穩定工作將近1年。

姚瑞瓊感謝跨域就業津貼方案，讓她有勇氣到異地去打拼，成功找到發展舞台，她說有了這項方案補助，更能增加工作選擇性，讓有經濟壓力的她「省很大」，能放心工作、穩定就業，也開創職涯第二春。

雲嘉南分署長劉邦棟指出，民眾在求職過程中，常因距離放棄理想的工作機會，為減低民眾異地就業障礙，「跨域就業津貼」因應而生，適用對象包括年滿18-29歲未在學的初次尋職青年、失業3個月以上、非自願離職者或是65歲以上失業的高齡者，只要就業地離家超過30公里就符合申請資格。

可申請項目包括「搬遷津貼」，以搬遷費用收據核實給付，最高補助3萬元；另還有「租屋津貼」，可補助每月房租的6成，上限5千元，最多補助12個月，兩者合計最多可領到9萬元；若不想租屋，想通勤往返，也有「異地就業交通津貼」可供選擇，將視距離每月補助1-3千元，補助上限也是12個月。



另為鼓勵因家庭因素離開職場超過180天的婦女朋友返回職場，勞動部更推出「婦女再就業計畫」，措施包含再就業獎勵、自主訓練獎勵與雇主工時調整獎勵，其中再就業獎勵為婦女找到工作後穩定就業3個月就可領最高3萬元；自主訓練獎勵則是婦女於參加自主訓練後至就業中心辦理求職登記，就發給2萬元，完成訓練180日內就業，再發1萬元，今年上半年度受理日至5月31日止。



此外，若雇主提供可調整工時的新職缺，並雇用符合計畫資格的婦女，每雇用1人，最高可獲3.6萬元「工時調整獎勵」，詳情可就近洽詢就業中心，或撥0800-777888。