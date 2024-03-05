恆春玉荷包不開花果農心淌血　立委盼農業部放寬救濟標準

▲蘇清泉會同縣議員盧玟欣到荔枝園了解狀況。（圖／蘇清泉服務團隊提供，下同）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣恆春半島玉荷包受去年小犬颱風影響，影響枝條發展，加上今年天氣冷熱不定、落山風吹襲，導致果樹開花率偏低，果農損失慘重，國民黨籍立委蘇清泉會同屏東縣議員盧玟獲報前往了解，籲請農業部進行救濟，降低果農損失。

恆春半島去年有小犬颱風來襲，加上今年天氣寒冷不定，導致玉荷包荔枝結果偏低，果農眼看一年辛勤努力，恐付之一炬，憂心忡忡。

蘇清泉、盧玟欣等人獲悉，聯絡高雄區農改場人員會同前往恆春鎮王家果園查看，看到玉荷包果樹上開花稀稀落落，情況相當慘。

1名77歲果農阿嬤擁抱著她園裏撒不出去的有機肥，眼見果樹不開花，今年沒法收成，想到血本無歸，難過落淚。

農改埸人員表示，初步研究今年開花率偏低原因，與去年「小犬」風災，破壞枝條的發展，儘管農民勤奮補強，但熬不過冷熱不定天候影響，加上三不五時落山風的摧殘，影響今年的開花率。

蘇清泉表示，這次受災179公頃的荔枝園開花率不佳，原因可能很多，或許跟小犬颱風無關，但開花率偏低應與極端氣候有關，期盼農委會、農糧署可以從寬認定，並請農民配合使用APP來記錄、申報受損災情，再由鎮公所再會同縣政府農業處立案、調查，放寬災損認定，進行救濟，降低果農損失。