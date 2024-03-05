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屏東狂犬病鼬獾闖民宅攻擊人　縣府動員警戒：擴大施打犬貓疫苗

▲車城鄉近日出現鼬獾闖入民宅並有主動攻擊行為 。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲車城鄉近日出現鼬獾闖入民宅並有主動攻擊行為 。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣車城鄉溫泉村近日出現鼬獾闖入民宅並有主動攻擊行為，經檢測為狂犬病陽性，所幸無人受傷，這是車城鄉首例狂犬病，由於鄰近的恆春鎮才在2月同樣於鼬獾驗到狂犬病，顯示野生動物狂犬病疫情持續發生，屏東縣政府動物防疫所在檢測結果出來前，已於2月29日及3月1日至車城鄉加強犬貓狂犬病疫苗注射共4場次施打近百隻犬貓。

屏東縣動物防疫所另追加3月13日計3場次，3-4月也已排定周邊鄉鎮犬貓狂犬病疫苗注射（恆春、獅子、枋山、牡丹），呼籲飼主務必帶毛孩來施打狂犬病疫苗，或自行至動物醫院施打完成，保護毛孩及自身健康安全。屏東縣犬貓狂犬病疫苗施打活動資訊請上「屏東縣動物防疫所網站-狂犬病專區」查詢或洽08-7224109。

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動物防疫所指出，狂犬病是人畜共通傳染病，大部分哺乳動物皆會感染，發病後死亡率達100%，全球人類感染狂犬病的案例中，近99%是被罹患狂犬病的狗咬傷所致，所以預防狂犬病最有效的方式就是犬貓施打狂犬病疫苗，雖然台灣疫情目前侷限於鼬獾、白鼻心等野生動物，但民眾仍須提高警覺，遵守「二不一要（不接觸野生動物、不棄養寵物、要每年帶犬貓及食肉目動物注射狂犬病疫苗）」原則共同防範。若不慎遭疑似狂犬病動物抓咬傷，請用肥皂、清水沖洗並以優碘消毒傷口後盡速就醫，如發現傷亡野生動物請通報在地動物防疫機關處理。

屏東縣政府也提醒毛孩爸媽，家中寵物（犬、貓及貂、浣熊等食肉目動物）必須每年施打狂犬病疫苗才有足夠保護力，若未依「動物傳染病防治條例」規定每年完成狂犬病疫苗施打，將處3萬元至15萬元罰鍰。

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