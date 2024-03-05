南投疫後推國際教育觀光　新加坡朝陽學校來台參訪

▲新加坡朝陽學校跨海來台、赴南投縣交流。（圖／南投縣政府提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

南投縣政府於疫情解除管制後積極拓展國際觀光交流，去年遠赴新加坡行銷獲回響：新加坡朝陽學校46位師生3月2日至4日來台旅遊、赴南投先後參加小半天風景區「竹夢森活節」表演，並到民和國中與濁岸合唱團交流。

朝陽學校的孩子們3日先於小半天石馬公園參與竹夢森活節演出，帶來天籟之音合唱及精彩舞蹈、博得滿堂彩，也品嘗特色竹筒飯，4日再由觀光及教育處人員陪同到信義鄉，與多是布農族原住民的民和國中濁岸合唱團交流，小朋友「以唱會友」、熱絡融洽互動，短短半天相聚時間就培養出濃濃友情，臨別時兩校孩子不捨相擁的場面溫馨動人，當天也赴鄰近的地利村原民部落交流。

縣府觀光處指出，為擴大爭取國際觀光客到南投旅遊，去年重啟國際旅展相關規劃，處長陳志賢率隊參加新加坡旅展，行銷縣內新景點，並會晤疫情前就曾與南投縣交流修學旅行的學校，爭取恢復參訪交流；新加坡朝陽學校「APSN Chaoyang School」日前即由校長王惠琴（Angela Lee）等14位老師，帶領舞蹈團11位與合唱團21位、共32位小學生，選擇台灣南投展開國際旅遊。

南投縣長許淑華表示，各地的修學旅行一直是縣府爭取發展的方向，透過就學時期的國際交流，不但增加兩地學童的國際觀，更可讓外籍學子成為南投的「觀光種子」，返國成年後可能再訪南投，甚至協助行銷南投；縣府觀光處及教育處數年來共同合作，已促成包括新加坡及日本的學校交流。

陳志賢則表示，未來會持續努力進行國際行銷，今年將再派員前往韓國、泰國、新加坡、日本等地行銷；年中也將推出與國際旅行社合作方案、增加台灣好行路線、建置「南投好交遊」英文版等政策，希望吸引更多國際觀光客來縣。