　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

舌尖上的外交！禮賓菜單揭秘　「甘露龍虎斑」因這原因出場率最高

▲▼春節留稿勿出 禮賓宴會菜單揭秘。（圖／外交部提供）

▲薑蔥甘露龍虎斑。（圖／外交部提供）

記者呂晏慈／台北報導

近年跨國政要紛紛籌組訪團來台，外交部宴會是展現我國竭誠歡迎友邦元首來訪的重要場合，但「舌尖上的外交」眉角多，從座次安排、陪賓挑選、菜單設計都必須精心規劃，例如有些國家不吃一整條燻魚，也得避開奶黃流沙包等會「爆漿」的餐點，而薑蔥甘露龍虎斑受好評不易踩雷，同時又因中國禁令能帶出「民主的魚」話題，是出場率最高的料理之一。

外交部禮賓處交際科科長郭芳吟受訪談及，禮賓處秉持「細心、大心、創新」原則規劃外交餐宴，除了需要注意外賓飲食禁忌、面對突發事件心臟要「很大顆」外，也會透過導入在地食材，推廣台灣的美食，並兼顧每個地區的飲食習慣，例如加勒比海或非洲地區習慣吃全熟的牛肉，日本外賓喜歡魷魚螺肉蒜、黑蒜雞湯等餐點，但歐美地區外賓不一定，而在齋戒月期間，必須提前為穆斯林訪賓準備朝拜的毯子、椰棗等。

郭芳吟分享，近年禮賓處針對菜單做了許多新嘗試，例如「火龍果烏魚子炒飯」受到日本、地中海沿岸國家外賓歡迎，對於習慣台灣食物的駐台使節，可以準備較大膽的「迷你紅龜粿」等創意料理，「鹹魚雞粒炒飯」較適合習慣以鯷魚入菜的訪賓，或將本土食材融入西式料理，推出「時蔬醬燒牛小排佐三星蔥醬」。

此外，郭芳吟說，菜單也會融入被中國打壓的食材，包括立陶宛啤酒、澳洲紅酒，還有台灣的鳳梨、釋迦、蓮霧、芒果等「民主食材」。她笑說，在眾多料理當中，「薑蔥甘露龍虎斑」出場率最高，因為石斑不是很腥的魚，烹調方式能被跨國訪賓接受，加上有「民主的魚」意涵，經常被端上桌。

郭芳吟強調，外交宴會並不單單只是吃一頓飯那麼簡單，希望透過宴會展現對於外賓們的重視，也透過精心設計菜色，凸顯台灣人熱情好客的待客之道。她透露，魔鬼藏在細節裡，有時禮賓處會特別準備生日蛋糕等驚喜，或如今年初美國眾議員訪團來台時，有訪賓在拜會總統蔡英文時談到小籠包很好吃，可惜當晚就要離台等語，因此，禮賓處便在當天晚宴臨時加入這道餐點，讓他們上飛機前可以享用到，能有賓至如歸的感受。

▲▼春節留稿勿出 禮賓宴會菜單揭秘。（圖／外交部提供）

▲蜜汁烤鴨、胡麻雞、五味九孔鮑、老滷燻小卷。（圖／外交部提供）

▲▼春節留稿勿出 禮賓宴會菜單揭秘。（圖／外交部提供）

▲嫩煎櫻桃鴨胸。（圖／外交部提供）

▲▼春節留稿勿出 禮賓宴會菜單揭秘。（圖／外交部提供）

▲瑤柱蛤蜊燉土雞。（圖／外交部提供）

▲▼春節留稿勿出 禮賓宴會菜單揭秘。（圖／外交部提供）

▲煙燻海大卷。（圖／外交部提供）

▲時蔬醬燒牛小排。（圖／外交部提供）

▲時蔬醬燒牛小排。（圖／外交部提供）

▲季節水果、迷你紅龜粿。（圖／外交部提供）

▲季節水果、迷你紅龜粿。（圖／外交部提供）

▲火龍果烏魚子炒飯。（圖／外交部提供）

▲火龍果烏魚子炒飯。（圖／外交部提供）

ET快訊
快訊／大樂透槓龜！「春節百萬紅包」送出24組
合體蕭美琴拍賀年片　賴清德糗做一件事手速收起來
年菜吃不完「這4道」別再加熱！　醫示警了
謝祖武紅包「每年都是2000」！　不漲價原因曝被讚爆
蔣萬安曬一家五口全家福　三寶罕見露臉融化萬人
3胎都男寶！　林舒語見藍氣球癱地大哭
過年忌說2字！倒垃圾恐「掃掉家中財氣」　初一12大禁忌曝光
抽籤看龍年運勢！鹿港天后宮靈籤線上抽

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

蔣萬安曬一家五口全家福　1歲三寶罕見露臉融化萬人

賴清德新春拜年定裝照曝光　自豪「選贏笑容特別好」

舌尖上的外交！禮賓菜單揭秘　「甘露龍虎斑」因這原因出場率最高

侯友宜除夕親下廚！端出「愛心煲湯」謝妻女　背後感人含意曝

韓國瑜曬出一桌年夜飯　萬人讚翻「韓流來襲」

柯志恩重返立院「北高兩頭燒」　「柯老師」磨刀霍霍鎖定潘文忠

防韓國瑜春聯再被偷！支持者直接裱框　藍委笑：院長明年要多準備一點

影／合體蕭美琴拍賀年片花絮曝光　賴清德糗做一件事手速收起來

誰能拿到「特級廚師臂章」？　民眾黨6人挑戰500元龍年料理大PK

合成西布特羅1公克不到10元？　政院食安辦：這是犯法的會被抓去關

梅西日本友誼賽「真的上場了」　大陸網友怒：別再來了

Karina秀「抓塑膠袋」害羞了XD　曝「姊姊被讚更漂亮」壓力山大

PEETA葛格宣布離婚！斷1年半婚姻　前妻Alisa認「是我選擇離開」

TWICE子瑜1年無個人活動！　堂哥出手「護台灣盤鋪路」

尾牙邀伍佰演唱經典歌曲　遭台下粉絲搶麥大合唱XD

隋棠「小三登門找正宮」激怒柯叔元　她「伸手進褲襠」挑逗...淪陷熱吻

朴炯植和朴信惠比眼睛「努力睜大」　看惠利神模仿光熙…自己也加入XD

陳沂「消費自己」盼能徹查案件　自嘲當下要直播：繼承我意志

早午餐Buffet吃到飽只要599　星巴克暢飲＋100種異國料理

彰化女遭攔查慌喊「只有保險套」　神情緊張露餡...被警搜出4包大麻

蔣萬安曬一家五口全家福　1歲三寶罕見露臉融化萬人

賴清德新春拜年定裝照曝光　自豪「選贏笑容特別好」

舌尖上的外交！禮賓菜單揭秘　「甘露龍虎斑」因這原因出場率最高

侯友宜除夕親下廚！端出「愛心煲湯」謝妻女　背後感人含意曝

韓國瑜曬出一桌年夜飯　萬人讚翻「韓流來襲」

柯志恩重返立院「北高兩頭燒」　「柯老師」磨刀霍霍鎖定潘文忠

防韓國瑜春聯再被偷！支持者直接裱框　藍委笑：院長明年要多準備一點

影／合體蕭美琴拍賀年片花絮曝光　賴清德糗做一件事手速收起來

誰能拿到「特級廚師臂章」？　民眾黨6人挑戰500元龍年料理大PK

合成西布特羅1公克不到10元？　政院食安辦：這是犯法的會被抓去關

板橋「非常重」芝麻包回家　男主人找女友弄丟貓遭罰3000元

我沒K、海公牛、瑪卡巴卡是什麼？回顧「2023年流行語」由來一次看

台灣府城隍廟「珠璣天算」燈會除夕啟燈　黃偉哲邀年節來賞燈祈願

新北男急著賺錢買房遭騙190萬　佯稱「再投資200萬」逮車手

線上遊戲對戰吞敗怪豬隊友　他罵7字出氣代價至少1萬5

快訊／大樂透槓龜！19名幸運兒「抱走百萬紅包」　下期上看3.7億

日本旅行必買美妝：冠軍線液再怎麼出油都不糊、Dior平替版唇蜜被搶爆

5女星都在玩LOL！朴寶英氣到約網友見面　韓韶禧直播打game冒方言

法鼓山除夕撞鐘108響祈福　馬英九、鄭文燦同台全程直播

開暖氣「室內還是冷」！台電曝3招暖房小訣竅　做錯1事等於白開　

老公養「巴西黑」獵奇蛻皮！畫面讓她生理厭惡...卻全程看完

政治熱門新聞

韓國瑜PO一桌年夜飯　萬人讚「韓流來襲」

柯文哲發小年夜反省文自問：是否做了錯誤的決定

陳建仁玩刮刮樂拚幫同仁年終加薪！　刮完愣住笑：可以做慈善事業了

西布特羅1克不到10元　林靜儀、王定宇參戰反擊

蔣萬安曬一家五口全家福　三寶罕見露臉

大選後連勝文提2建議　造勢音樂都沒聽過「年輕人會有共鳴？」

防韓國瑜春聯再被偷！支持者直接裱框　藍委笑：院長明年要多準備一點

春聯喊到4800元！她崩潰：我的韓國瑜被幹走了

台糖瘦肉精風波　行政院查流向：4業者進口西布特羅共計789毫克

侯友宜除夕親下廚！端出愛心煲湯謝妻女

陳致中假釋回家過年　過火爐去霉運：正能量往前走！

韓國瑜＋江啟臣拜年影片曝光！　按讚人數破萬網嗨喊「立院雙帥」

新國會上演驚悚吸睛大戲　柯建銘喊輸贏還早：立院局局變、局局亂

藍綠白不分區立委平均年齡曝光　民進黨平均50.23歲最年輕！

更多熱門

相關新聞

走一半遭潑化學液體！25歲女老師上半身燒融慘叫

走一半遭潑化學液體！25歲女老師上半身燒融慘叫

據中國駐洛杉磯總領事館官方微信公眾號消息，1月23日晚，一名中國公民在夏威夷檀香山市區街道被潑化學液體，嚴重受傷，入院治療。受傷女生為25歲中文老師。目擊者回憶，「她當時的衣服都解體了，整個人呈半裸，她一定感覺很痛苦。」

自助吧才是本體！開箱我家牛排全台最大門市

自助吧才是本體！開箱我家牛排全台最大門市

菲律賓朋友來台「指定吃紫米飯糰」　原因曝光他驚呆

菲律賓朋友來台「指定吃紫米飯糰」　原因曝光他驚呆

身分證有2個1「雙人套餐1111元」

身分證有2個1「雙人套餐1111元」

200道台灣最在地特色小吃

200道台灣最在地特色小吃

關鍵字：

外交宴會外交菜單禮賓處台灣美食國際交流

讀者迴響

熱門新聞

快訊／筋肉媽媽宣布再婚！

春晚名單6台灣藝人公開！

男友領40萬年終！她拿去買1檔ETF：配息是我的月薪

超美單親媽走過低潮　年收破百萬！

農曆新年「8禁忌」　犯了衰一整年

除夕禁忌多！「9地雷」千萬別踩

高雄新增「6處科技執法」開抓！設置地點曝

買刮刮樂連中13張！妹子曝「選碼1技巧」紅包入袋

龍年5款刮刮樂「這張中獎率100%」　最高獎金2000萬

紅包數字不要8！包8000元犯諧音禁忌

除霉比小蘇打還強！內行媽曝「平價清潔神物」：超有效

免費下載！22款「卡比獸桌布」超可愛

LISA確定掰了YG「創個人廠牌LLOUD」

過年超好用！　LINE「8組免費貼圖」限時下載

年終領了181萬！傳產妹：辛苦值得了

更多

最夯影音

更多
梅西日本友誼賽「真的上場了」　大陸網友怒：別再來了

梅西日本友誼賽「真的上場了」　大陸網友怒：別再來了
Karina秀「抓塑膠袋」害羞了XD　曝「姊姊被讚更漂亮」壓力山大

Karina秀「抓塑膠袋」害羞了XD　曝「姊姊被讚更漂亮」壓力山大

PEETA葛格宣布離婚！斷1年半婚姻　前妻Alisa認「是我選擇離開」

PEETA葛格宣布離婚！斷1年半婚姻　前妻Alisa認「是我選擇離開」

TWICE子瑜1年無個人活動！　堂哥出手「護台灣盤鋪路」

TWICE子瑜1年無個人活動！　堂哥出手「護台灣盤鋪路」

尾牙邀伍佰演唱經典歌曲　遭台下粉絲搶麥大合唱XD

尾牙邀伍佰演唱經典歌曲　遭台下粉絲搶麥大合唱XD

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

【2024投籃好運龍總來】

【2024投籃好運龍總來】

東森廣場台北車站龍年好運來～打卡抽新春超值福袋

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面