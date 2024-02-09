舌尖上的外交！禮賓菜單揭秘　「甘露龍虎斑」因這原因出場率最高

▲薑蔥甘露龍虎斑。（圖／外交部提供）

記者呂晏慈／台北報導

近年跨國政要紛紛籌組訪團來台，外交部宴會是展現我國竭誠歡迎友邦元首來訪的重要場合，但「舌尖上的外交」眉角多，從座次安排、陪賓挑選、菜單設計都必須精心規劃，例如有些國家不吃一整條燻魚，也得避開奶黃流沙包等會「爆漿」的餐點，而薑蔥甘露龍虎斑受好評不易踩雷，同時又因中國禁令能帶出「民主的魚」話題，是出場率最高的料理之一。

外交部禮賓處交際科科長郭芳吟受訪談及，禮賓處秉持「細心、大心、創新」原則規劃外交餐宴，除了需要注意外賓飲食禁忌、面對突發事件心臟要「很大顆」外，也會透過導入在地食材，推廣台灣的美食，並兼顧每個地區的飲食習慣，例如加勒比海或非洲地區習慣吃全熟的牛肉，日本外賓喜歡魷魚螺肉蒜、黑蒜雞湯等餐點，但歐美地區外賓不一定，而在齋戒月期間，必須提前為穆斯林訪賓準備朝拜的毯子、椰棗等。

郭芳吟分享，近年禮賓處針對菜單做了許多新嘗試，例如「火龍果烏魚子炒飯」受到日本、地中海沿岸國家外賓歡迎，對於習慣台灣食物的駐台使節，可以準備較大膽的「迷你紅龜粿」等創意料理，「鹹魚雞粒炒飯」較適合習慣以鯷魚入菜的訪賓，或將本土食材融入西式料理，推出「時蔬醬燒牛小排佐三星蔥醬」。

此外，郭芳吟說，菜單也會融入被中國打壓的食材，包括立陶宛啤酒、澳洲紅酒，還有台灣的鳳梨、釋迦、蓮霧、芒果等「民主食材」。她笑說，在眾多料理當中，「薑蔥甘露龍虎斑」出場率最高，因為石斑不是很腥的魚，烹調方式能被跨國訪賓接受，加上有「民主的魚」意涵，經常被端上桌。

郭芳吟強調，外交宴會並不單單只是吃一頓飯那麼簡單，希望透過宴會展現對於外賓們的重視，也透過精心設計菜色，凸顯台灣人熱情好客的待客之道。她透露，魔鬼藏在細節裡，有時禮賓處會特別準備生日蛋糕等驚喜，或如今年初美國眾議員訪團來台時，有訪賓在拜會總統蔡英文時談到小籠包很好吃，可惜當晚就要離台等語，因此，禮賓處便在當天晚宴臨時加入這道餐點，讓他們上飛機前可以享用到，能有賓至如歸的感受。

▲蜜汁烤鴨、胡麻雞、五味九孔鮑、老滷燻小卷。（圖／外交部提供）

▲嫩煎櫻桃鴨胸。（圖／外交部提供）

▲瑤柱蛤蜊燉土雞。（圖／外交部提供）

▲煙燻海大卷。（圖／外交部提供）

▲時蔬醬燒牛小排。（圖／外交部提供）

▲季節水果、迷你紅龜粿。（圖／外交部提供）

▲火龍果烏魚子炒飯。（圖／外交部提供）