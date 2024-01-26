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大陸 大陸焦點 特派現場

走一半遭潑化學液體！25歲女老師「上半身燒融」慘叫　直擊影片曝

記者鄭思楠／綜合報導

一名來自中國的25歲中文女老師23日晚上，在夏威夷檀香山市區街頭行走時，被一名不明男子潑化學液體致重傷，臉部、手臂和上半身燒傷，喉嚨和肺部亦因吸入化學液體而受傷，警方正追緝20歲左右的男兇徒。目擊者回憶，「她當時的衣服都解體了，整個人呈半裸，她一定感覺很痛苦。」

據《紅星新聞》報導，據中國駐洛杉磯總領事館官方微信公眾號消息，1月23日晚，一名中國公民在夏威夷檀香山市區街道被潑化學液體，嚴重受傷，入院治療。目前暫不清楚具體是什麼化學液體。

當地官員透露，受害者是一名參與國際交流專案的私立學校中文教師，這是她來這裡交流的第二年，「我們已經通知了校方和中國大使館。」當地媒體也援引目擊者的說法稱，受害者是一名中國人。

當地警方發言人迪娜·托梅斯稱，嫌疑人是一個20歲左右的男子，身高約5英尺8英寸（約172公分），體重約160磅（約72公斤），身著黑色連帽夾克和迷彩褲，戴著白色口罩。報導稱，該男子最後一次被目擊者看到時，赤裸著上半身，背著黑色背包、騎著自行車。

▲▼一名中國公民在夏威夷檀香山市區街道被潑化學液體，嚴重受傷，入院治療。警方公布嫌疑犯的監視器畫面。（圖／翻攝自YouTube/Star-Advertiser）

▲一名中國公民在夏威夷檀香山市區街道被潑化學液體，警方公布嫌疑犯的監視器畫面。（圖／翻攝自YouTube/Star-Advertiser）

「受害者的衣物和皮膚都被燒了」，迪娜補充稱，事發後，受害者曾跑到附近的健身房尋求幫助，在急救人員到達之前，人們幫助她用水處理了一下燒傷處。

目擊者桑德拉·安在接受採訪時回憶了那一可怕的時刻，「我當時問她是誰幹的，她說她不知道。」桑德拉強忍著淚水說，「她當時的衣服都解體了，整個人呈半裸，她一定感覺很痛苦。」

隨後，健身房的工作人員也趕來幫忙，先將受害者送去了淋浴間處理燒傷處。迪娜說，受害者一開始還能與急救人員交流，但隨後失去知覺，目前情況危急，「警方正在展開調查，目前暫不確定這種襲擊是否是隨機的。」

檀香山市市長布拉吉亞迪在得知此事件後表示感到非常震驚，「我希望在法律允許的最大範圍內對此提起訴訟。」據悉，該案件已被定為「二級謀殺未遂」案件。

在獲悉相關情況後，中國駐洛杉磯總領事館郭少春總領事第一時間向夏威夷州政府負責人提出交涉，對案件的發生表達高度關切，強烈譴責兇手殘忍不法行為，要求夏威夷州政府全力協調救治受傷中國公民，敦促警方加緊偵辦案件，儘快將兇手繩之以法，並查明其作案動機。總領館已派出工作組於1月24日緊急趕赴檀香山開展工作。目前，當地警方已進行立案，正在調查偵辦。

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