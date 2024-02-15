賴清德第三波黨務人事　「淡菜男孩」李問接掌國際部

▲李問去年出席民進黨全國黨代表大會。（資料照／記者湯興漢攝）

記者呂晏慈／台北報導

民主進步黨今（15）日由發言人吳崢公布中央黨部主管人事，吳崢表示，黨主席賴清德持續推動黨務革新，在黨中央的人事安排方面，除了農曆年前公布兩位新任副秘書長外，今再宣布由2020年以「淡菜男孩」打響知名度的連江縣黨部主委李問接任國際事務部主任並兼任發言人，而年前宣佈的台北市前議員江志銘擔任社會運動部主任，也於今日正式報到就任。

吳崢表示，李問不僅學歷優秀，也曾擔任過《台北時報》的記者，於國際部擔任政策幕僚，又在國安外交單位服務過，是該領域優秀的青年專業人才，民進黨希望借重李問專業的國安外交經驗，推動政黨外交、智庫學者交流、並結合民間團體力量推動公民社會的國際交流。

吳崢接著表示，江志銘曾任多次地方議員，希望透過其過去的豐富地方經驗，持續與各全國性社團聯繫互動，深化與社會百工百業對話，廣納各界建言，凝聚社會各界的共識與支持。

吳崢強調，民進黨黨務主管都已陸續到位，未來將持續進行包括組織改造、社群溝通、社會對話，三大面向啟動黨務革新，已回應社會對民進黨與新執政團隊的期待。

對此，李問表示，感謝賴清德的邀請，他將全力協助推動國際交流的任務；國際事務部是自己擔任幕僚的起點，也是他的老家，台灣的處境艱難，國際友人的支持非常重要，外交工作需要從官方到民間，在各層級進行扎實的互動，國際事務部將推動政黨外交、智庫學者交流、並結合民間團體力量推動公民社會的國際交流。

李問強調，青年事務的國際面向，也將是工作的重點，許多台灣的民間團體長期關注國際局勢及公益、人權等議題，政黨應充分了解年輕世代關心的國際議題，協助推動交流，另外，也要培育下個世代的國際人才，為有志於外交、兩岸、國安事務的年輕幕僚，提供更多歷練的機會及國際資源。

至於馬祖黨部方面的工作，李問表示，他將轉任民進黨連江縣黨部顧問，繼續協助馬祖團隊。他表示，團隊的服務將持續不間斷，未來馬祖的大小活動、需要為民眾把關權益的公共議題，都樂意繼續參與，5月將進行全國地方黨部主委改選，票選新任主委之前，馬祖黨部將由執委會任命代理主委。