　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

賴清德第三波黨務人事　「淡菜男孩」李問接掌國際部

▲▼民進黨全代會 李問。（圖／記者湯興漢攝）

▲李問去年出席民進黨全國黨代表大會。（資料照／記者湯興漢攝）

記者呂晏慈／台北報導

民主進步黨今（15）日由發言人吳崢公布中央黨部主管人事，吳崢表示，黨主席賴清德持續推動黨務革新，在黨中央的人事安排方面，除了農曆年前公布兩位新任副秘書長外，今再宣布由2020年以「淡菜男孩」打響知名度的連江縣黨部主委李問接任國際事務部主任並兼任發言人，而年前宣佈的台北市前議員江志銘擔任社會運動部主任，也於今日正式報到就任。

吳崢表示，李問不僅學歷優秀，也曾擔任過《台北時報》的記者，於國際部擔任政策幕僚，又在國安外交單位服務過，是該領域優秀的青年專業人才，民進黨希望借重李問專業的國安外交經驗，推動政黨外交、智庫學者交流、並結合民間團體力量推動公民社會的國際交流。

吳崢接著表示，江志銘曾任多次地方議員，希望透過其過去的豐富地方經驗，持續與各全國性社團聯繫互動，深化與社會百工百業對話，廣納各界建言，凝聚社會各界的共識與支持。

吳崢強調，民進黨黨務主管都已陸續到位，未來將持續進行包括組織改造、社群溝通、社會對話，三大面向啟動黨務革新，已回應社會對民進黨與新執政團隊的期待。

對此，李問表示，感謝賴清德的邀請，他將全力協助推動國際交流的任務；國際事務部是自己擔任幕僚的起點，也是他的老家，台灣的處境艱難，國際友人的支持非常重要，外交工作需要從官方到民間，在各層級進行扎實的互動，國際事務部將推動政黨外交、智庫學者交流、並結合民間團體力量推動公民社會的國際交流。

李問強調，青年事務的國際面向，也將是工作的重點，許多台灣的民間團體長期關注國際局勢及公益、人權等議題，政黨應充分了解年輕世代關心的國際議題，協助推動交流，另外，也要培育下個世代的國際人才，為有志於外交、兩岸、國安事務的年輕幕僚，提供更多歷練的機會及國際資源。

至於馬祖黨部方面的工作，李問表示，他將轉任民進黨連江縣黨部顧問，繼續協助馬祖團隊。他表示，團隊的服務將持續不間斷，未來馬祖的大小活動、需要為民眾把關權益的公共議題，都樂意繼續參與，5月將進行全國地方黨部主委改選，票選新任主委之前，馬祖黨部將由執委會任命代理主委。

ET快訊
陸快艇越界翻覆2死！　馬上救起仍溺斃
晚安小雞「道具擺整桌」　四叉貓酸：去柬埔寨開萬聖節派對？
台積電噴709元天價！　10萬股民捶心肝
快訊／晚安小雞上銬「柬埔寨沒開直播」　原因曝光
孕婦長榮機上產子！　台大名醫1理由：適航證明是寫心安的
李多慧短裙熱舞畫面曝光！　DJ忙喊「裙子穿好」
快訊／公布晚安小雞上銬畫面！　《柬中時報》當掉了
德德紅到南韓了！　韓媒讚「台版車銀優」

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

藍黨團17日臨時會「打臉韓國瑜」　他嘆可憐哪：首次協商被同志當塑膠

賴清德第三波黨務人事　「淡菜男孩」李問接掌國際部

藍營提連署17日開臨時會　綠委批：來不及！韓國瑜今天沒上班

文總除夕節目Line創300萬觀看　YT累積38萬、同時在線1.5萬人

退撫基金收益數達997億創新高　銓敘部：今年將視局勢調整投資組合

被點名挑戰2026台北市長　吳思瑤：完全不在此時此刻工作範圍中

美國會「友台大將」將訪台會晤賴清德、韓國瑜　綠委盼韓站穩立場

彰化新春團拜　王惠美許願：中捷綠線延伸快進行　

大學生三大壓力來源　台大心理師提醒：目前體系無法即時接住憂鬱症患者

影／總統府員工拿「雙總統」春聯索簽名　蔡英文笑：別拿去拍賣欸

「財神爺對我笑」移工刮中百萬　現場大方分紅每人1000元！

情人節高雄「雙鴨相會」　兩鴨合體浪漫親嘴太甜蜜

晚安小雞闖柬埔寨遭毒打？　疑自導自演..街景比對「是渡假海灘」

晚安小雞遭柬國警方逮捕！　刑事局證實揭他涉犯3罪名

晚安小雞直播「現身報平安」　網質疑：現金搶走手機不留？

孔劉炫耀「李棟旭買咖啡車給我」　邀劉在錫主持「貓貓生日宴」（？）

3歲弟剪頭髮突打噴嚏！下秒瀏海缺角...姐傻眼

小主人找比特犬「互碰鼻子」　被牠溫柔回應逗樂！網融化

玩刮刮樂「胸前狂晃」！肝連妹家中5秒片萬人朝聖　網暈了：手機好震

尪準備4生日禮物籤給妻抽！　她中雞排...其他3張全是包XD

藍黨團17日臨時會「打臉韓國瑜」　他嘆可憐哪：首次協商被同志當塑膠

賴清德第三波黨務人事　「淡菜男孩」李問接掌國際部

藍營提連署17日開臨時會　綠委批：來不及！韓國瑜今天沒上班

文總除夕節目Line創300萬觀看　YT累積38萬、同時在線1.5萬人

退撫基金收益數達997億創新高　銓敘部：今年將視局勢調整投資組合

被點名挑戰2026台北市長　吳思瑤：完全不在此時此刻工作範圍中

美國會「友台大將」將訪台會晤賴清德、韓國瑜　綠委盼韓站穩立場

彰化新春團拜　王惠美許願：中捷綠線延伸快進行　

大學生三大壓力來源　台大心理師提醒：目前體系無法即時接住憂鬱症患者

影／總統府員工拿「雙總統」春聯索簽名　蔡英文笑：別拿去拍賣欸

長榮航1月營收年增16％　全線載客率達9成

南韓人口老齡化加速　每5名求職者有1人超過60歲

結婚47年恩愛夫離世　女持續6年情人節收到「亡夫送的鮮花卡片」

肯爺千字文回應與泰勒絲舊怨！認對她「幫助遠大於傷害」：我不是敵人

藍黨團17日臨時會「打臉韓國瑜」　他嘆可憐哪：首次協商被同志當塑膠

快訊／為買彩券！新北轎車「衝上人行道」狂冒煙　民眾嚇到跌倒受傷

心碎！ 小一女兒想送男生「情人節巧克力」　爸哭著和她一起做

慢得精彩美的亮眼！花蓮天生魅力無限　質感觀光吸引世界目光

瓦城1月營收近4.5億元　2月有望挑戰新高

《甄嬛傳》連播12年封神！陸網熱議最珍貴是「無人翻車」：要挺住

喵皇半夜溜奴才房拜拜「唸咒語」　爸轉頭飆罵三字經：皮在癢484

政治熱門新聞

蔡壁如發文「願有情有義」　遭小草出征嗆：什麼時候加入國民黨？

游錫堃準備搬家　笑嘆：75歲過不一樣的春節

民進黨2026選將點兵　初選廝殺山雨欲來

總統府員工拿「雙總統」春聯索簽名　蔡英文笑：別拿去拍賣欸

台灣現行考績制度「75%人並列第一」　員工無須卓越防止殿後就好

王婉諭憶選戰「各黨都有來接觸」　拒不分區邀約「更在乎時力價值」

即／蔡壁如首日上班缺席新春團拜　盧秀燕曝原因

晚安小雞遭逮　外交部：尊重司法單位調查

游錫堃清理官邸！　陳昭姿留言「祝福」遭網轟：少來說場面話

藍黨團提臨時會邀陳建仁說明瘦肉精　柯建銘曝2前提：問周萬來就好

張善政走春發送桃園福袋　內藏「招財龍」連老外都驚艷　

攜手洪孟楷拚2026？蔣萬安回應了

陸漁船遭驅離釀2死國台辦譴責　邱太三：即時讓對岸知道相關情形

蔡壁如入中市府　柯：再找時間聊

更多熱門

相關新聞

禮賓菜單揭秘　「甘露龍虎斑」出場率最高

禮賓菜單揭秘　「甘露龍虎斑」出場率最高

近年跨國政要紛紛籌組訪團來台，外交部宴會是展現我國竭誠歡迎友邦元首來訪的重要場合，但「舌尖上的外交」眉角多，從座次安排、陪賓挑選、菜單設計都必須精心規劃，例如有些國家不吃一整條燻魚，也必須避開奶黃流沙包等會「爆漿」的餐點，而薑蔥甘露龍虎斑受好評不易踩雷，同時又因中國禁令能帶出「民主的魚」話題，是出場率最高的料理之一。

走一半遭潑化學液體！25歲女老師上半身燒融慘叫

走一半遭潑化學液體！25歲女老師上半身燒融慘叫

獨／台大多元助學　清寒生活費每年4萬「出國發表論文最高給5萬」

獨／台大多元助學　清寒生活費每年4萬「出國發表論文最高給5萬」

德國FNF今訪民進黨　4面向交流議題曝

德國FNF今訪民進黨　4面向交流議題曝

「Open Arms from MEET TAIWAN國際交流暨記者會」　台灣會展歡迎世界

「Open Arms from MEET TAIWAN國際交流暨記者會」　台灣會展歡迎世界

關鍵字：

黨務人事調整政黨外交國際交流青年事務

讀者迴響

熱門新聞

護專女戀上男大生　失蹤4天行蹤曝

女護專生見男網友！失聯4天母急報警　找到人卻傻眼了

妹子過年夜聽見嬤嬤在哭！仔細一聽尷尬爆

開工財神到！　5生肖財運旺整年

晚安小雞被抓　搜索現場找到一堆鬼娃

最後身影曝！雲林嬤獨坐涼亭　失蹤2天陳屍溪谷

不只晚安小雞被捕　好友阿鬧「跪地被上銬」

晚安小雞、阿鬧現身　柬警記者會現場曝光

碩士面試8連敗　「改掉1雷點」秒錄取

孕婦機上產子！長榮航空：4醫師協助　「無終生免費搭機慣例」

西門町兩派互轟8槍　天道盟吉董兒胸口中彈

上班族哀號「過年少放2天假」　原因曝光！PTT吵翻

長榮羽田返台班機孕婦分娩！飛機降松機　民航局：母子均安

快訊／開工快改道！　國3火燒車「出口封閉」

她活到58歲堅持當處女　拒絕15次求婚！此生絕不做愛

更多

最夯影音

更多
「財神爺對我笑」移工刮中百萬　現場大方分紅每人1000元！

「財神爺對我笑」移工刮中百萬　現場大方分紅每人1000元！
情人節高雄「雙鴨相會」　兩鴨合體浪漫親嘴太甜蜜

情人節高雄「雙鴨相會」　兩鴨合體浪漫親嘴太甜蜜

晚安小雞闖柬埔寨遭毒打？　疑自導自演..街景比對「是渡假海灘」

晚安小雞闖柬埔寨遭毒打？　疑自導自演..街景比對「是渡假海灘」

晚安小雞遭柬國警方逮捕！　刑事局證實揭他涉犯3罪名

晚安小雞遭柬國警方逮捕！　刑事局證實揭他涉犯3罪名

晚安小雞直播「現身報平安」　網質疑：現金搶走手機不留？

晚安小雞直播「現身報平安」　網質疑：現金搶走手機不留？

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

【2024投籃好運龍總來】

【2024投籃好運龍總來】

東森廣場台北車站龍年好運來～打卡抽新春超值福袋

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面