他50年滴水未進「只喝可樂」！連吃藥都要配汽水　嚇壞醫

▲佩德雷拉就算生病住院，吃藥時也堅持要配可樂。（圖／翻攝自X，下同）



記者王佩翊／編譯

巴西一名70歲男子連續50年來，天天把可樂當成水飲用，從來不喝純水，甚至連罹患新冠時，也要求護理師拿可樂來給他配藥吃。他的乾兒子更直言，自從有記憶以來，乾爹就一直「滴水未進」。

根據《鏡報》報導，70歲的佩德雷拉（Roberto Pedreira）近日因為一則影片爆紅，只見影片中的他在當地的一間咖啡廳內點了一碗冰淇淋，然而他卻突然拿起一杯可樂淋在冰淇淋上，隨後滿足地吃下。恐怖的「糖尿吃法」也讓該則影片的累積點閱量突破上百萬次。

佩德雷拉向當地媒體表示，自己已經50年沒喝過白開水，因為不喜歡喝水，所以平時都把可樂當水喝。他直言，每次去醫院看病，不論什麼科別的醫師都會建議他喝水，但是他仍然無法放棄把可樂當水喝。

他甚至為此與他的心臟病醫師與內分泌醫師正面交鋒，儘管如此，他依舊不願理會醫囑。新冠疫情期間，佩德雷拉因為染疫住院，而就在這生死交關的重要時刻，他仍然在住院前寫下嚴格的條約，要求醫護人員讓他在吃藥時配可樂喝。

他直言，自己從年輕時就沒喝過水，原本一直喝得是普通可樂，直到2005年零卡可樂首次推出，他才轉而飲用無糖可樂。

佩德雷拉27歲的乾兒子派韶（Joao Victor Paixao）表示，「不瞭解他的人一定不敢相信（50年來只喝可樂），但是從我有記憶以來，他就只喝汽水，甚至還搭配冰淇淋。」佩德雷拉的家人也證實，雖然他的飲食不正常，但是依舊成功戰勝新冠肺炎，並且從未罹患過重病。