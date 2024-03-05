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大陸 大陸焦點 特派現場

陸2024軍費達台灣12倍　1.6655兆元人民幣增幅7.2％

記者蔡儀潔、魏有德／北京－台北 連線報導

大陸第十四屆人大次二會議開幕式今（5）日在北京人民大會堂舉行，2024年國防預算（軍費）隨之公開。依大陸年度中央財政預算報告顯示，2024年國防支出約1兆6655.4億元人民幣（約7.30兆元新台幣），經計算後，增長幅度為7.2％，較台灣2024年國防預算6068億元新台幣高出12倍。

▲▼習近平視察哈爾濱解放軍陸軍78集團軍。（圖／新華社）

▲中共中央軍委主席習近平視察解放軍陸軍78集團軍。（圖／新華社）

數據顯示，解放軍軍費近五年分別為2019年1兆1898億元（人民幣，下同）、2020年1兆2680億元、2021年1兆3553億元、2022年1兆4504億元及2023年1兆5537億元，增幅分別為7.5%、6.6%、6.8%、7.1％及7.2％。

▲大陸近五年國防預算（軍費）增長變化。（圖／記者魏有德製）

▲大陸近五年國防預算（軍費）增長變化。（圖／記者魏有德製）

對於軍費增長的預算安排，大陸全國人大發言人婁勤儉昨（4）日表示，「與美國等軍事大國相比，中國的國防支出無論是佔國內生產總值的比重、佔國家財政支出的比重，還是國民人均國防費、軍人人均國防費等，一直都是比較低的。」

▲大陸自製航母福建艦。（圖／翻攝環球時報）

▲大陸自製航母福建艦。（圖／翻攝環球時報）

大陸國務院總理李強則是在政府工作報告上指出，進入新的一年，要全面加強練兵備戰，統籌推進軍事鬥爭準備，抓好實戰化軍事訓練，堅定捍衛國家主權、安全、發展利益，構建現代軍事治理體系，抓好軍隊建設「十四五」規劃執行，加快實施國防發展重大工程，鞏固提高一體化國家戰略體系和能力，優化國防科技工業體系和佈局，加強國防教育、國防動員和後備力量建設。

在大國及地緣政治競爭下，各國軍事預算仍持續維持高點。美國2024年國防預算達8860億美元，日本559億美元，增長率更是達到16.5％的歷史新高，至於南韓則是規劃在5年內投入2706億美元國防預算。

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