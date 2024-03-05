　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

陸總理李強「首次」工作報告700字精簡版

▲▼ 2024年大陸全國兩會人大開幕、李強 。（圖／翻攝 央視）

▲ 大陸國務院總理李強「首次」發佈政府工作報告。（圖／翻攝 央視）

記者任以芳／綜合報導

大陸第十四屆全國人大二次會議於今（5）日上午在北京舉行，大陸國務院總理李強「首次」發佈任內第一份政府工作報告，稍早大陸官方釋出700字精簡版工作報告，把將近一小時口頭報告極簡濃縮。

一、2023年工作回顧

國內生產總值增長5.2%(2023年GDP達成率)

糧食產量1.39兆斤

城鎮新增就業1244萬人

全年新增稅費優惠超過2.2兆元

新能源汽車產銷量占全球比重超過60%

電動汽車、鋰電池、光伏產品“新三樣”出口增長近30%

二、今年主要預期目標

國內生產總值增長5%左右（2024年GDP目標）

城鎮新增就業1200萬人以上

居民消費價格漲幅3%左右

糧食產量1.3兆斤以上

單位國內生產總值能耗降低2.5%左右

▲▼ 2024年大陸全國兩會人大開幕、李強 。（圖／翻攝 央視）

 ▲2024年大陸全國兩會人大開幕。（圖／翻攝 央視）

三、今年部分重點工作

財政：赤字率擬按3%安排。一般公共預算支出比上年增加1.1兆元

政府投資：擬安排地方政府專項債券3.9兆元。中央預算內投資擬安排7000億元

特別國債：從今年開始擬連續幾年發行超長期特別國債，專項用於國家重大戰略實施和重點領域安全能力建設，今年先發行兆元

未來產業：開辟量子技術、生命科學等新賽道

數字經濟：開展「人工智能+」行動

消費：鼓勵和推動消費品以舊換新，提振智能網聯新能源汽車、電子產品等大宗消費

住房：加大保障性住房建設和供給，完善商品房相關基礎性制度

就業：要強化促進青年就業政策舉措。分類完善靈活就業服務保障措施

鄉村振興：在全國實施三大主糧生產成本和收入保險政策。加強充電樁、冷鏈物流、寄遞配送設施建設

城鎮化：穩步實施城市更新行動。推動解決老舊小區加裝電梯、停車等難題

教育：開展基礎教育擴優提質行動。推動學前教育普惠發展

醫保：居民醫保人均財政補助標準提高30元

社會保障：城鄉居民基礎養老金月最低標準提高20元，繼續提高退休人員基本養老金。在全國實施個人養老金制度。多渠道增加托育服務供給

開放：全面取消制造業領域外資準入限制措施，放寬電信、醫療等服務業市場準入。提升外籍人員來華工作、學習、旅遊便利度

環保：完善支持綠色發展的財稅、金融、投資、價格政策和相關市場化機制

2024政府工作報針對港澳台部份，李強指出，我們要繼續全面準確、堅定不移貫徹「一國兩制」、「港人治港」、「澳人治澳」、高度自治的方針，堅持依法治港治澳，落實「愛國者治港」、「愛國者治澳」原則。支持香港、澳門發展經濟、改善民生，發揮自身優勢和特點，積極參與粵港澳大灣區建設，更好融入國家發展大局，保持香港、澳門長期繁榮穩定。

李強指出，我們要堅持貫徹新時代黨解決台灣問題的總體方略，堅持一個中國原則和「九二共識」，堅決反對「台獨」分裂和外來干涉，推動兩岸關係和平發展，堅定不移推進祖國統一大業，維護中華民族根本利益。深化兩岸融合發展，增進兩岸同胞福祉，同心共創民族復興偉業。

ET快訊
快訊／領錢倒數！　3張千萬發票無人領
快訊／航海王回來了！　長榮奔177.5元除息後新高
看A片不戴耳機！　他慘被室友打死
知名連鎖火鍋「吃到蟑螂」！　結帳傻眼：免服務費
26年前買台積電！　「他公布對帳單」全場羨慕了
快訊／1萬公斤蘇丹紅「流向牛頭牌」！　好帝一緊急聲明
快訊／坦言「未交接有特教生」　校長認疏失：全面檢討
快訊／振奮！10歲小姊姊睜眼了
長榮招募逾百名地勤！　起薪4.3萬

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

陸預算報告提7次「過緊日子」　強調：可以省的錢一定要省！

曾稱「最好的投資機會在中國」！中國巴菲特被曝潤了…入籍新加坡

祕密查案曾被阻攔質疑！　陸公布國安警察證件樣式

不用原著名！陸劇3年內142部改名　業內揭秘「市場原因」

25歲女醫學生「牛馬一樣幹活」…反鎖在醫院厠所輕生亡！遺書曝光

陸總理李強「首次」工作報告700字精簡版

陸今年赤字率3%　將連續幾年發行超長期特別國債

陸2024軍費達台灣12倍　1.6655兆元人民幣增幅7.2％

碧桂園稱結合境外重組進度　考慮向法院申請認可令

快訊／李強首份工作報告喊「反台獨」　推動兩岸和平發展

涓豆腐遭爆「盤子有蟑螂腳」！　業者：是蔥段...餐費1749元免單

小S緊牽許雅鈞現身公公靈堂　婆婆被攙扶入內..許家三姊妹緊跟在後

巡路員爸願接受簡母道歉　「若她心裡能好過點就來」

《小學堂》小西瓜變好漂亮！　醫學系實習中「沒想進演藝圈」

SJ銀赫代父「牽姊姊手出嫁」　狂揮手被利特虧：克制一下！

大S罕露面牽具俊曄哀悼小S公公　黑范夫妻全黑現身：我愛她們

9歲妹打遊戲秀驚人手速！　隨音樂節奏敲螢幕反應超快

大逆轉！基隆除草男非電死　遭大貨車輪胎脫落擊中身亡

亞馬遜新物種「北方綠森蚺」　全世界最大蛇類與科學家共游

小S守靈7小時現身謝親友　「我公公在天堂一定非常欣慰」

陸預算報告提7次「過緊日子」　強調：可以省的錢一定要省！

曾稱「最好的投資機會在中國」！中國巴菲特被曝潤了…入籍新加坡

祕密查案曾被阻攔質疑！　陸公布國安警察證件樣式

不用原著名！陸劇3年內142部改名　業內揭秘「市場原因」

25歲女醫學生「牛馬一樣幹活」…反鎖在醫院厠所輕生亡！遺書曝光

陸總理李強「首次」工作報告700字精簡版

陸今年赤字率3%　將連續幾年發行超長期特別國債

陸2024軍費達台灣12倍　1.6655兆元人民幣增幅7.2％

碧桂園稱結合境外重組進度　考慮向法院申請認可令

快訊／李強首份工作報告喊「反台獨」　推動兩岸和平發展

水瓶大翻身！「3月旺到爆」TOP5星座　金牛桃花在身邊

「3糯米腸+1貓」佔滿整張床　經過整夜溝通！爸感動：有地方睡了

今天驚蟄！6生肖超強運勢　屬龍人見人愛、第一名有大財運

等了20年終實現！盧秀燕宣布台中巨蛋11日開工　玖壹壹演出助陣

川普又贏了！拿下北達科他州　「超級星期二」可望全勝獲提名

性侵芳療師賠百萬仍遭撤職！淫警怨罰太重：我只是一般人

男照顧病妻不在家　返家發現「陌生人住裡面還換鎖」報警也沒用

雲林再爆禽流感！撲殺1.5萬隻雞鴨　防疫所：鄰近25場全屬高風險

陸預算報告提7次「過緊日子」　強調：可以省的錢一定要省！

最低總價31.7萬元！　甲仙套房「2次流標後」終有人搶下

買22包送22包! 萬歲牌補鈣超值組 少量現貨到

大陸熱門新聞

高壓氧艙突爆炸！女飼主遭擊中五官碎裂腦死亡

迪麗熱巴「天使蹲」爆紅！醫：易造成關節損傷

女大生搭高鐵睡著！全程枕陌生男肩膀...超甜後續曝

25歲女醫學生像牛馬一樣幹活…反鎖在醫院厠所輕生亡！

快訊／李強首份工作報告喊「反台獨

BMW共享汽車？小偷與車主錯開日夜用車

2024兩會／李強「首次」工作報告傳遞黨意志

陸人大今開幕　李強發表「首份工作報告」

19歲弟拉肚子一查罹患綠色癌症…醫搖頭：無法治癒

《琅琊榜》演員出席兩會！ 讚「很喜歡台灣」

陸2024軍費達台灣12倍 1.6655兆元人民幣增幅7.2％

陸全國人大開幕　李強：中國2024年經濟增長5%左右

兩會側寫／「追趕跑跳碰」回來了！

每天狂喝9公升水！16歲少年竟是腦內長腫瘤

更多熱門

相關新聞

陸今年赤字率3%　將發行超長期特別國債

陸今年赤字率3%　將發行超長期特別國債

中國大陸國務院總理李強5日在全國人大會議上發表政府工作報告，將今年的政府財政赤字率按3%安排。同時，李強也表示，今年開始連續幾年將發行超長期特別國債，今年先發行1兆元。

陸2024軍費達台灣12倍 1.6655兆元人民幣增幅7.1％

陸2024軍費達台灣12倍 1.6655兆元人民幣增幅7.1％

快訊／李強首份工作報告喊「反台獨

快訊／李強首份工作報告喊「反台獨

陸今年聚焦和平「反對霸權霸道霸凌」

陸今年聚焦和平「反對霸權霸道霸凌」

陸今年GDP增長目標5%左右　李強：非易事

陸今年GDP增長目標5%左右　李強：非易事

關鍵字：

2024兩會李強工作報告精簡版

讀者迴響

熱門新聞

少將強吻她！　馬尾妹正面照曝光竟是職業軍人

女上校被少將「掐脖扯罩」強吻　國安局令封口

被毆老師怨「不知班上有特教生」　教育局通令各校：落實代課交接

高壓氧艙突爆炸！女飼主遭擊中五官碎裂腦死亡

他年薪180萬存款才3萬　網：這才真實

即／蘋果上架最新M3晶片MacBook Air　3.59萬元起

夢時代3/5停業一天　估損失4100萬營業額

母獅舔寶寶　下秒扯頭吞肚嚇壞遊客

大S隔5年現身「頭頂長白髮」登熱搜！

台灣又有大陸品牌新車現身測試

棄延續球員生涯　前樂天投手引退

4月高雄拼盤9組卡司猛爆！夫碩順、ZB1、(G)I-DLE全都有

腦麻外送員凌晨取餐　老闆「煩躁突消失」心酸

今驚蟄飆35℃！明全台有雨大變　連冷4天探10度

孩突說「爸爸和阿姨一起睡」！理由震碎她三觀

更多

最夯影音

更多
涓豆腐遭爆「盤子有蟑螂腳」！　業者：是蔥段...餐費1749元免單

涓豆腐遭爆「盤子有蟑螂腳」！　業者：是蔥段...餐費1749元免單
小S緊牽許雅鈞現身公公靈堂　婆婆被攙扶入內..許家三姊妹緊跟在後

小S緊牽許雅鈞現身公公靈堂　婆婆被攙扶入內..許家三姊妹緊跟在後

巡路員爸願接受簡母道歉　「若她心裡能好過點就來」

巡路員爸願接受簡母道歉　「若她心裡能好過點就來」

《小學堂》小西瓜變好漂亮！　醫學系實習中「沒想進演藝圈」

《小學堂》小西瓜變好漂亮！　醫學系實習中「沒想進演藝圈」

SJ銀赫代父「牽姊姊手出嫁」　狂揮手被利特虧：克制一下！

SJ銀赫代父「牽姊姊手出嫁」　狂揮手被利特虧：克制一下！

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

開搶！台北婦幼展門票

開搶！台北婦幼展門票

千大品牌匯聚，輕鬆消費不踩雷！雙人VIP入場券，立即索取

奴才們快來索取VIP入場券

奴才們快來索取VIP入場券

年度寵物盛會！限時四天，快來索票，帶著你的毛孩做夥玩！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

(2024-03-05)58歲男藝人遇上中年危機胖到90kg「走路像窒息」！逆襲中年潮叔

(2024-03-05)58歲男藝人遇上中年危機胖到90kg「走路像窒息」！逆襲中年潮叔

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面