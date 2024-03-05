陸總理李強「首次」工作報告700字精簡版

▲ 大陸國務院總理李強「首次」發佈政府工作報告。（圖／翻攝 央視）

記者任以芳／綜合報導

大陸第十四屆全國人大二次會議於今（5）日上午在北京舉行，大陸國務院總理李強「首次」發佈任內第一份政府工作報告，稍早大陸官方釋出700字精簡版工作報告，把將近一小時口頭報告極簡濃縮。

一、2023年工作回顧

國內生產總值增長5.2%(2023年GDP達成率)

糧食產量1.39兆斤

城鎮新增就業1244萬人

全年新增稅費優惠超過2.2兆元

新能源汽車產銷量占全球比重超過60%

電動汽車、鋰電池、光伏產品“新三樣”出口增長近30%

二、今年主要預期目標

國內生產總值增長5%左右（2024年GDP目標）

城鎮新增就業1200萬人以上

居民消費價格漲幅3%左右

糧食產量1.3兆斤以上

單位國內生產總值能耗降低2.5%左右

▲2024年大陸全國兩會人大開幕。（圖／翻攝 央視）

三、今年部分重點工作

財政：赤字率擬按3%安排。一般公共預算支出比上年增加1.1兆元

政府投資：擬安排地方政府專項債券3.9兆元。中央預算內投資擬安排7000億元

特別國債：從今年開始擬連續幾年發行超長期特別國債，專項用於國家重大戰略實施和重點領域安全能力建設，今年先發行兆元

未來產業：開辟量子技術、生命科學等新賽道

數字經濟：開展「人工智能+」行動

消費：鼓勵和推動消費品以舊換新，提振智能網聯新能源汽車、電子產品等大宗消費

住房：加大保障性住房建設和供給，完善商品房相關基礎性制度

就業：要強化促進青年就業政策舉措。分類完善靈活就業服務保障措施

鄉村振興：在全國實施三大主糧生產成本和收入保險政策。加強充電樁、冷鏈物流、寄遞配送設施建設

城鎮化：穩步實施城市更新行動。推動解決老舊小區加裝電梯、停車等難題

教育：開展基礎教育擴優提質行動。推動學前教育普惠發展

醫保：居民醫保人均財政補助標準提高30元

社會保障：城鄉居民基礎養老金月最低標準提高20元，繼續提高退休人員基本養老金。在全國實施個人養老金制度。多渠道增加托育服務供給

開放：全面取消制造業領域外資準入限制措施，放寬電信、醫療等服務業市場準入。提升外籍人員來華工作、學習、旅遊便利度

環保：完善支持綠色發展的財稅、金融、投資、價格政策和相關市場化機制

2024政府工作報針對港澳台部份，李強指出，我們要繼續全面準確、堅定不移貫徹「一國兩制」、「港人治港」、「澳人治澳」、高度自治的方針，堅持依法治港治澳，落實「愛國者治港」、「愛國者治澳」原則。支持香港、澳門發展經濟、改善民生，發揮自身優勢和特點，積極參與粵港澳大灣區建設，更好融入國家發展大局，保持香港、澳門長期繁榮穩定。

李強指出，我們要堅持貫徹新時代黨解決台灣問題的總體方略，堅持一個中國原則和「九二共識」，堅決反對「台獨」分裂和外來干涉，推動兩岸關係和平發展，堅定不移推進祖國統一大業，維護中華民族根本利益。深化兩岸融合發展，增進兩岸同胞福祉，同心共創民族復興偉業。