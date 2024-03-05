快訊／李強首份工作報告喊「反台獨」　推動兩岸和平發展

▲大會現場。（圖／記者蔡儀潔攝）

記者蔡儀潔／北京報導

大陸第十四屆全國人大二次會議於今（5）日上午，在北京人民大會堂開幕，大陸國務院總理李強發布任內首份政府工作報告。在涉台議題，他提出，要堅決反對「台獨」分裂和外來干涉，推動兩岸關係和平發展。李強講完涉台內容後，全場響起掌聲。

▲李強在發表政府工作報告。（圖／記者蔡儀潔攝）

李強在今早的政府工作報告中指出，要堅持貫徹新時黨解決台灣問題的總體方略，堅持一個中國原則和「九二共識」，堅決反對「台獨」分裂和外來干涉，推動兩岸關係和平發展，堅定不移推進祖國統一大業；深化兩岸融合發展，增進兩岸同胞福社，同心共創民族復興偉業。

港澳部分，李強指出，要繼續全面準確、堅定不移貫徹「一國兩制」、「港人治港」、「澳人治澳」、高度自治的方針，堅持依法治港治澳，落實「愛國者治港」、「愛國者治澳」原則。支持香港、澳門發展經濟、改善民生，發揮自身優勢和特點，積極參與粵港澳大灣區建設，更好融入國家發展大局，保持香港、澳門長期繁榮穩定。

大陸全國「兩會」是年度最重要的政治盛事，將決定大陸未來一年的政治、經濟和國防方向，由於今年不僅是中華人民共和國成立75週年，而且被視為實現「十四五」規劃目標任務的關鍵一年，兩會內容全球矚目。

