陸今年GDP增長目標5%左右　李強：實現預期目標非易事

▲李強進行政府工作報告。（圖／路透社）



記者蔡紹堅／綜合報導

中國大陸國務院總理李強5日在全國人大會議上進行政府工作報告，將2024年的GDP增長目標定為「5%左右」，與去年設定的目標相同。

李強在人大會議上提到，今年發展主要預期目標是，國內生產總值（GDP）增長5%左右；城鎮新增就業1200萬人以上，城鎮調查失業率5.5%左右；居民消費價格漲幅3%左右；居民收入增長和經濟增長同步；國際收支保持基本平衡；糧食產量1.3萬億斤以上；單位國內生產總值能耗降低2.5%左右，生態環境質量持續改善。

李強指出，提出上述預期目標，綜合考慮了國內外形勢和各方面因素，兼顧了需要和可能，經濟增長預期目標為5%左右，考慮了促進就業增收、防範化解風險等需要，並與「十四五」規劃和基本實現現代化的目標相銜接，也考慮了經濟增長潛力和支撐條件，體現了積極進取、奮發有為的要求。

李強還說，實現今年預期目標並非易事，需要政策聚焦發力、工作加倍努力、各方面齊心協力。

大陸去年的經濟增長目標也同樣設定為「5%左右」，李強當時曾說，「要達到5%目標不是一件容易的事，需要倍加努力。」根據大陸官方上月公布的數據，大陸2023年GDP年增5.2%，成功達到設定的增長目標。

對於2023年的經濟情況，李強表示，回顧過去一年，多重困難挑戰交織疊加，經濟波浪式發展、曲折前進，成績得來不易，經過全國上下共同努力，不僅實現了全年預期發展目標，許多方面也出現積極向好變化，「特別是我們深化了新時代做好經濟工作的規律性認識，累積了克服重大困難的寶貴經驗。」

李強並強調，「實踐充分證明，在以習近平同志為核心的黨中央堅強領導下，中國人民有勇氣、有智慧、有能力戰勝任何艱難險阻，中國發展必將長風破浪、未來可期！」