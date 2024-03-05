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大陸 大陸焦點 特派現場

陸人大會議今開幕　李強發表「首份政府工作報告」

▲▼ 2024兩會,大陸兩會,全國兩會,北京人民大會堂,北京示意圖。（圖／記者蔡儀潔攝）

▲大陸全國人大會議5日上午召開。（圖／記者蔡儀潔攝）

記者蔡儀潔／北京報導

大陸第十四屆全國人大二次會議於今（5）日時，在北京人民大會堂開幕，大陸國務院總理將發表上任後首個政府工作報告，闡述未來一年政治、經濟、國防及外交方向。由於3日的記者會拋出「取消總理記者會」的震撼彈，李強的講話全球矚目。

李強接棒前大陸總理李克強後，今天將發布首份政府工作報告，其中新一年GDP增長目標數值、國防軍費預算為何，外界眾說紛紜，其中多數人認為，2024經濟增長目標可能與去年「5%左右」持平，或落在5%以下。

國防方面，兩岸軍事專家向《東森新媒體ETtoday》表示，預料2024軍費預算會比去年7.2%微幅增長，沒有太多新意。究竟數值為何，今日終將揭曉。

大陸全國「兩會」是年度最重要的政治盛事，將決定大陸未來一年的政治、經濟和國防方向，由於今年不僅是中華人民共和國成立75週年，而且被視為實現「十四五」規劃目標任務的關鍵一年，兩會內容全球矚目。

據大會公佈議程，本次人大大會共有七項議程，分別為一、審議政府工作報告；二、審查2023年國民經濟和社會發展計劃執行情況與2024年國民經濟和社會發展計劃草案的報告、2024年國民經濟和社會發展計劃草案；三、審查2023年中央和地方預算執行情況與2024年中央和地方預算草案的報告、2024年中央和地方預算草案；四、審議全國人民代表大會常務委員會關於提請審議《中華人民共和國國務院組織法（修訂草案）》的議案；五、審議全國人民代表大會常務委員會工作報告；六、審議最高人民法院工作報告；七、審議最高人民檢察院工作報告。

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