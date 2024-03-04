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大陸 大陸焦點 特派現場

兩會側寫／「追趕跑跳碰」回來了！　記者「人臉識別」堵明星委員

記者蔡儀潔／北京報導

大陸全國兩會3日和4日正式召開，今年會期縮短至6天，由於管控較去年再度鬆綁不少，在大陸全國政協大會開幕前，出現久違的「追趕跑跳碰」場景，記者們在人海中發揮「人臉識別」的功能，意在找到「屬意」的受訪者。

▲▼ 2024兩會,2024大陸全國兩會。（圖／記者蔡儀潔攝）

▲現場維安極為嚴格，甚至出動警犬搜查每輛汽車。（圖／記者蔡儀潔攝）

今年的兩會幾乎是恢復至疫情前的狀態，記者們無須再像2023年要「靜待通知」和閉環管理，無法自主決定要參加哪些場次，今年可以持採訪證進出活動現場。

▲▼ 2024兩會,2024大陸全國兩會。（圖／記者蔡儀潔攝）

▲不少記者提早5小時就來排隊，等待卡位和安檢。（圖／記者蔡儀潔攝）

不過，要想在3000多名與會記者中，卡到理想攝影位置、找到受訪者，拚的不僅是耐力、腳力，還有辨識力。譬如在今日的大陸全國政協大會中，原訂下午3時開始的活動，早在上午10時就有記者來排隊，比趕飛機還要早。

如果說排隊是比誰到的早，開放進入會場後，則是比誰跑得快，可以說各國記者都是拿出渾身解數，報導這場大陸一年一度的政治盛事。

▲▼ 2024兩會,2024大陸全國兩會。（圖／記者蔡儀潔攝）

▲堵訪政協委員的記者們。（圖／記者蔡儀潔翻攝）

不得不提的還有堵訪政協委員環節，今年人民大會堂的廣場在委員入場前，需要全面清空，記者們只能抓緊在場外或者大會堂內部，抓緊時間與空間拚訪問。因此在政協大會開幕前的半小時，往往是最熱鬧的時候。

「你有看到甄子丹嗎？」、「這個是哪位？」、「別擠啊」...諸如此類的話語在堵訪會場響起，不過，有些委員並不願意接受訪問，譬如在新冠疫情期間的抗疫專家張文宏，步入現場後是低頭快走，一票媒體緊追在後。

另外，在今日的「取消總理記者會」消息公布後，現場的媒體們紛紛感到錯愕，就連部分與會的委員也表示困惑，這想必是今日最熱的話題。

明（5）日是大陸第十四屆全國人大二次會議開幕，屆時大陸國務院總理李強將發表首份政府工作報告，在「總理記者會」取消的新安排之下，他的一言一行都將被外界放大關注。

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