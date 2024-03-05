桃園機場跑道歲修惹民怨　王國材：以後盡量不會發生此事

▲交通部長王國材。（圖／記者屠惠剛攝）



記者崔至雲／台北報導

桃機南跑道3日開始歲修，未料延誤情況超乎預期，不但有超過300班延誤，且有22%、超過150班機誤點1到2小時以上。交通部長王國材今（5日）表示，跑道維修是航安重要部分，但也一定會影響到航班，桃機已做檢討及討論，以後盡量不會有此類情形發生。

桃園機場南跑道3日開始歲修，原定到今天下午4時總計54小時，不過因影響航班延誤超乎預期，桃機公司經檢討後，調整施工項目、順序並全力趕工，昨晚9時起已開放南跑道。

王國材表示，跑道歲修本來是三天，3月3日到5日，昨晚9時，恢復雙跑道運行。跑道維修是航安重要部分，桃園機場是24小時營運，跑道歲修一定會影響到航班，但對於這次的影響已做了檢討，比如說航管，從國外回來的飛機在飛航情報區，是否要這麼早進來，這點需要檢討。

王國材也說，雖然有跟航空公司談過這事情（跑道歲修），但旅客都不知道這情形，旅客的反應特別大，這部分經過昨天桃機開會討論，把它當作很重要的事情來處理。雖然跑道歲修一定要做，也會影響，但怎樣讓影響跟民眾抱怨較小，桃機已有做討論，以後盡量不會有此類情形發生。

另，媒體問到，520之後是否留任？王國材說，「喔！這個不是我能決定的，謝謝！」。

