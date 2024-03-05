桃園機場跑道歲修航班延誤　王世堅批：交通部疏於監督責無旁貸

▲民進黨立委王世堅。（圖／記者屠惠剛攝）



記者詹宜庭／台北報導

桃園機場日前因為南跑道歲修，造成逾300航班延誤超乎預期，超過1成延誤達2小時，交通部長王國材4日表示，原定南跑道要關閉至5日下午4點，但因影響過大，將提早於晚間12點結束。對此，民進黨立委王世堅表示，桃機公司顯然是螺絲鬆太久，而交通部疏於監督更是責無旁貸；桃園機場作為台灣的國際門面，呼籲政府務必要好好檢討，若有人員失職也該被追究責任。

王世堅4日在臉書發文表示，桃園機場南跑道歲修，竟造成多航班延遲、改時，桃機公司顯然是螺絲鬆太久，而交通部疏於監督更是責無旁貸。

王世堅指出，3日桃機航班總量698班，有46%的班機延誤、10%的班機讓旅客等超過2小時，更有個案班機延誤17小時，雖說桃機一再推託是因此次1800公尺整修規模較大，且航班超乎預期，但據交通部的說法「此次整修早在去年11月就開始規劃至2月」，居然還是出包，實在是難以接受。

王世堅表示，王國材下令要求提早16小時完工，並稱會派員至現場督導協助，反而讓人質疑「交通部明明就能介入監督、桃機也能提早完工，但為何一開始不做？」依規定，工程單位提出歲修計畫後，只要評估須關閉跑道超過一天，就要調整供給服務，但桃機此次航班卻全無調整，不僅航管部門未與航空公司協調，就連交通部也置若罔聞。

王世堅提及，去年12月底，桃機二航廈才因供電異常、行李塞車，造成11航班延遲、2980名旅客受影響，如今才短短3個月又發生近400航班大亂的情況；而第三航廈、第三跑道也一再跳票，至今仍遙遙無期，桃園機場作為台灣的國際門面，呼籲政府務必要好好檢討，若有人員失職也該被追究責任。