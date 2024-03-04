桃機跑道歲修塞機！今起流量管制、調整工序　明天凌晨開放起降

▲桃機南跑道歲修，北跑道班機起降大塞機。（圖／桃機提供）

記者李姿慧／台北報導

桃園機場南跑道昨(3日)起原定進行54小時歲修，班機集中北跑道起降，未料航班延誤超乎預期，47%、逾300班延遲，桃機公司今(4日)上午召開檢討應變會議，今起加大鄰區到場航班流量管制、檢討施工調整工序，預計今日完工，明天凌晨開放南跑道。

南跑道經過近年使用，排定年度歲修計畫，桃機公司說明，因應南跑道歲修，2023年11月起、12月、2024年1月、2月均邀集航空公司代表聯席會、航空公司業者、飛航管制單位、機務聯誼會、桃園市機師職業工會、地勤業者等說明討論後，擇定於3月3日至5日實施。機場公司亦於2月21日發布飛航公告（NOTAM），告知往來桃園機場之各航空公司，使航空公司儘早於飛航計畫中預為因應。

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桃園機場公司表示，機場昨因受單跑道運作影響，航班陸續出現不同程度之延誤情形，其中有12班包括10班客機、2班貨機轉降其他機場，後續陸續返回桃機。機場公司昨日下午起亦與飛航服務總台同步因應，航班於今日凌晨陸續恢復正常。

▲桃園機場3月3日離場航班延誤情形。（圖／桃機公司）

根據統計，昨天離場航班延誤情形，53%航班準點，延誤30分鐘以內航班有14%，延誤30到60分鐘航班占11%，延誤1到2小時航班12%，延誤2小時以上航班則有10%。

由於今天有647架次，整體較昨日698架次為低，桃機公司表示，今天清晨抵達長程航班營運正常，預估上午11點後進入航運尖峰，之後由於單跑道每小時起降容量為30架次，陸續會有航班遞延情形產生，飛航服務總臺除採行到場航班加大流量管制措施，將視實際運作情況調整相關管制作為。

▲桃機公司開設應變小組，左起桃機總經理范孝倫、桃機董事長楊偉甫、交通部次長林國顯、民航局長何淑萍。（圖／桃機）

機場公司強調，桃機亦同步檢討施工工序，總計施工區域16處，全長約1,800公尺，另也包含部分滑行道及燈光設施，預計提早於3月4日24時完成，之後即可開放雙跑道營運，恢復正常起降。另媒體報導BR217延誤13小時起飛，初步了解主因為機務二次維修及後續油料不足所致的特殊個案。