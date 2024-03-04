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社會 社會焦點 保障人權

新北無業男勒索1千元　5少丟「保力達」攻擊濺血…互控傷害恐嚇

記者陳以昇／新北報導

新北市一名無業男子在板橋區接雲寺廣場閒晃，見5名少年在聊天，見他們年幼可欺，上前要求每人給他200元湊1000元，5名少年當場拒絕，雙方起口角衝突，過程中一名少年持「保力達」空瓶丟擲男子，造成他右小指劃傷，警方趕抵雙方互控傷害、恐嚇取財，也在少年身上查扣伸縮刀，訊後依法送辦。

▲▼無業陳男在板橋接雲寺向5少年勒索1000元，遭丟擲保力達玻璃瓶，警方在少年身上起獲伸縮刀，警依恐嚇取財移送陳男 。（圖／記者陳以昇翻攝）

▲無業陳男向5少年勒索1000元，遭丟擲保力達玻璃瓶 。（圖／記者陳以昇翻攝）

據悉，2日下午1時許，39歲陳姓男子平時無業居無定所，他閒晃到板橋區接雲寺前廣場，見16歲陳姓少年等5人在廣場聊天，見他們年幼可欺，上前表示「生活不好過」，要求每人給他200元，必須湊1000元給他。

5名少年當場拒絕，雙方在廣場互相叫囂飆罵，過程中陳少拿起旁邊一只「保力達」飲料空瓶朝陳男丟擲，玻璃碎片割傷陳男右小指，警方獲報趕抵，雙方已無衝突，警方在陳少身上起獲伸縮刀，當場查扣。陳男表示要對陳少提告傷害，少年則反控陳男對他恐嚇取財，警訊後依傷害罪移送陳男，陳少部分則依少年事件處理法及傷害罪嫌移送少年法庭偵辦。

▼警方在少年身上起獲伸縮刀 。（圖／記者陳以昇翻攝）

▲▼無業陳男在板橋接雲寺向5少年勒索1000元，遭丟擲保力達玻璃瓶，警方在少年身上起獲伸縮刀，警依恐嚇取財移送陳男 。（圖／記者陳以昇翻攝）

▼警依恐嚇取財移送陳男 。（圖／記者陳以昇翻攝）

▲▼無業陳男在板橋接雲寺向5少年勒索1000元，遭丟擲保力達玻璃瓶，警方在少年身上起獲伸縮刀，警依恐嚇取財移送陳男 。（圖／記者陳以昇翻攝）

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